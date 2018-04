Langeskov: Langeskov Park er fællesbetegnelsen for Langeskov Idrætscenter (Langeskov Hallerne og boldbanerne) samt Langeskov Skole. Første etape, som omfatter et topmoderne motionscenter, er færdig. Visionen for næste etape omfatter en udvidelse af parkhuset med fælles café med udsigt og overblik, møde- og konferencefaciliteter, fælles indgangsparti, et robot- og sciencecenter, en annekshal, udendørs aktivitetsområder samt flere parkeringspladser, skriver Støtteforeningen for Langeskov Park i en pressemeddelelse.

Langeskov Park skal med sin særlige kombination af og synergi mellem idræt og skole være borgernes foretrukne være- og aktivitetssted og opleves som et stærkt ikon i og for Langeskov. Dette gælder såvel kommunalt, som regionalt og nationalt, tilføjes det.

Langeskov Park skal være med til at servicere nuværende og tiltrække nye borgere med tilbud til såvel unge som gamle i samarbejde med foreninger og skole.

Målet er at skabe et dynamisk center i Langeskov til gavn for byens borgere, medarbejderne hos byens virksomheder samt til uddannelse af dygtige unge - ikke mindst i robotteknologi, nævner støtteforeningen.

Støtteforeningen Langeskov er samtidig officielt på plads via en stiftende generalforsamling. Efterfølgende har man holdt konstituerende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen består af Poul Erik Grønfeldt (formand), Klavs Norup Lauridsen (næstformand), Jørgen Schou (kasserer), Annette Hermansen (sekretær), Henrik Lena Madsen, Kasper Ejsing Olesen og Jan Knudsen. /EXP