Vi gennemgår de varme punkter, før din trailer skal ud af sit vinterhi. Listen er også god, hvis du skal ud at se på en brugt trailer.

Det er en lille arbejdshest, som det meste af året ikke gør meget væsen af sig. Men når foråret melder sig, bliver den tohjulede trailer pludselig ombejlet igen. Års slid og et hi, som måske kan være fugtigt og udsat for vind og vejr, tærer dog på traileren. Men hvis du tjekker en stribe punkter, kan du få traileren i form til foråret, og med få råd kan du være på forkant og holde traileren fit året rundt. Forårsklargøringen begynder med en gennemgang. Trailer-tjek Lygter og lamper.Elektriske forbindelser.



Dæk og hjullejer.



Træværk.



Hængsler.



Salt i aftageligt træk.



Du skal til syn ved ejerskifte, hvis traileren er mellem 5 og 10 år, og det er over to år siden, den sidst blev godkendt. Over 10 år, og det er over et år siden, den sidst blev godkendt. - Mange trailere står opmagasineret ved et fugtigt hegn eller en hæk, derfor kan der samle sig vand i bunden. Så gå den grundigt igennem og tjek for eksempel, om brædderne er begyndt at rådne, lyder det fra Jørgen Jørgensen, som er teknisk rådgiver hos FDM. På den sikkerhedsmæssige front er det en god idé at tjekke dækkene, som kan blive møre i siderne, og på den måde ikke er så bæredygtige længere. Få også dæktryk og slidbane undersøgt. Det er også en god idé at gennemgå baglys, bremselys, stoplys og nummerpladelys for at se, om der er utætheder i glasset, om pærerne er sprunget, eller om der er dårlige forbindelser. Det kan være i fatningen, stikket fra traileren eller i stikdåsen på anhængertrækket. På en del biler kræves der et adapterstykke mellem de to, hvor der også kan være dårlig forbindelse. Her kan der være gevinst at hente ved at give ledningerne en gang kontaktspray. Ellers må man i yderste tilfælde en tur forbi forhandleren. Mange autoværksteder har en måler, som kan monteres i stikdåsen, og som fortæller, om alle dele af den fungerer, som de skal.

Smør godt

Du skal også sikre dig, at kuglehovedet er smurt og fungerer optimalt og ikke er rustet sammen. Hvis du har aftageligt træk, kan det nederste stykke også være groet til i vejsalt. Du kan dog spare dig selv for meget bøvl ved at klare vedligeholdelsen løbende, og det er let, konstaterer Vagn Duelund, der er eftermarkedschef hos Brenderup. - Mange betragter deres trailer som et redskab, der skal fragte nogle ting fra A til B, og tænker ikke så meget på vedligeholdelse. Men en trailer er let at vedligeholde. Det er små ting, der skal til, og den er nærmest lettere at vedligeholde end en cykel, siger Vagn Duelund. Han peger på, at det handler om at holde de bevægelige dele smurt. Her er det en god idé løbende at tjekke hjullejerne og trækkoblingen. - Hvert hjulleje er dækket af en lille sort kapsel, som kan vippes af. Giv gerne lidt fedt til hjullejerne her. Og sørg samtidig for, at trækkuglen er smurt med fedt, så burde det køre fint, siger Vagn Duelund. Undersøg også, om ladet er i orden, og om hængslerne til klappen er lette at have med at gøre. Her kan man dog selv gøre sit for at forebygge og holde ladet ved lige, hvis der kommer ar efter for eksempel murbrokker. - Giv ridser og revner en omgang med en god Gori-maling, så forebygger du løbende, siger Vagn Duelund.

Presenning hjælper

Her kan det være en god idé at investere i en presenning, der kan købes for små 300 kroner, og på den måde beskytte ladet af træ. Den kan dog tynges ned af sne, hvor blandt andet elastik-stropperne i den belastes. Så hvis man vil være helt på forkant, kan man købe en langsgående bøjle for et par hundrede kroner. Den holder presenningen oppe, men skal afmonteres, når du skal ud at køre. I fremtiden bliver det dog noget nemmere at vedligeholde trailerne. De store producenter som Variant og Brenderup har nemlig droppet træbunde og er gået over til stål og aluminium. Det giver en række fordele, lyder det fra Jonny Nielsen, der er salgsassistent hos Variant. - Det er materialer, som er lette at vedligeholde, hvor traileren bare skal have rengøring med sæbevand og en børste en gang imellem. Vi har set trailere, som er seks-syv år gamle, og som holder sig rigtig godt. Det er noget, som markedet efterspørger, siger Jonny Nielsen.

