For mange kilo på ladet eller en trailer, som ikke er sat ordentligt på krogen, kan blive en dyr affære. Overlæs eller sjusk er nemlig nogle af de største syndere, når der sker ulykker med trailere. Det kommer bag på mange, hvor meget et læs med havefliser, sten eller vådt grus vejer.

- Man skal passe på, når man kører ned til byggemarkedet efter grus eller fliser. Der er helt klart mange, som kører af sted med overlæs uden at vide det. Men der er også nogle, som tager chancen, konstaterer Jørgen Jørgensen, der seniorrådgiver i FDM's tekniske afdeling.