- De høje biler er nemme at sætte sig ind i, men de er ikke specielt gode at køre i, og sæderne er ikke særligt prangende, siger Stig Holm, der er fysioterapeut og leder af Arbejdsmiljøcentret i Kolding. I mellemgruppen finder vi nævnte rækkefølge VW Arteon 2,0 TDi Elegance, BMW 320d Touring, Audi A4 Avant Sport Limited Edition 2,0 TDi 190 hk, Opel Grandland X 1,6 d Turbo D Enjoy, Nissan Qashqai 1,6 dci Tekna og Mazda CX-5 2,2 Optimum.

Indretning og muligheder for indstilling betyder alt, hvis du ikke skal anstrenge dig unødvendigt bag rattet. Det viser en gennemgang af kørestillingen i 10 aktuelle bud på firmabiler, hvor godt halvdelen er de nye høje crossover-modeller, som nu også byder sig til for firmafolket. Det bliver dog de klassiske firmamodeller, der sætter sig på de tre første pladser med VW Passat GTE foran Opel Insignia Sportstourer med Dynamic Best Line Plus udstyr og Ford Mondeo stationcar med ST-line udstyr, mens de høje biler ender i den tynde ende med den syvpersoners crossover Peugeot 5008 Allure 1,6 Blue HDi som bundprop.

Der er flere årsager til, at VW Passat GTE ligger i front.

- Her er fantastisk gode sæder med mange funktioner, så man føler sig fuldt integreret i bilen, og der er et godt midterarmlæn, siger Stig Holm. Det betyder, at man bag rattet kan nå alle instrumenter ubesværet og samtidig indstille sædet, så benene får støtte, mens der er den rigtige støtte til lænden, og som her kan justeres. Det modsatte er tilfældet i Peugeot 5008, som ikke alene er en høj bil, men som også er indrettet med mærkets i-Cockpit, hvor et forholdsvist lille rat er placeret, så du kigger over ratkransen frem for gennem rattet som i andre biler.

- Man kan se viserinstrumenterne, mens rattet dækker over flere af betjeningstasterne, det er irriterende og kan fjerne opmærksomheden fra kørslen. Samtidig kan sædet ikke indstilles, så det passer optimalt, siger Stig Holm, der havde Opel Insignia som nummer to på listen.

- Insignia er en bil, som du mere "tager på", og som er bygget op med et cockpit, hvor instrumentbordet er svunget omkring føreren. Her er også et godt sæde, som kan indstilles på mange måder. Der er dog mere luft i Passat, hvor rattet også kan trækkes længere frem mod føreren, her mangler der fem centimeter i Insignia for, at det er optimalt, så det bliver mere afslappet for armene, siger Stig Holm.

Generelt er niveauet for sæderne i denne prisklasse højt. Men der er altså klare forskelle. Vi har tidligere lavet tilsvarende test, og niveauet er generelt løbende blevet hævet. Firmabilisterne kan især glæde sig over, at bilimportørerne har oppet sig på udstyrs- og komfortsiden. Således er det ergonomiske AGR-førersæde, som er udviklet af tyske ergoterapeuter, standardudstyr i Opel Insignia, men også Ford Mondeo ST-line har ti-vejs indstilleligt sæde som standard i business-versionen, mens den VW Passat GTE, som vi tester, har et elektrisk "Ergo komfort"-førersæde, som dog er ekstraudstyr til 20.000 kroner.

De elektriske sæder har typisk mulighed for at lave en forprogrammeret personlig indstilling. Den advarer Stig Holm mod at bruge:

- Jeg ville ikke bruge den. Gå efter din dagsform og indstil sædet efter det. Man ændrer kropsholdning i løbet af en dag, og sædet skal indstilles efter din krop. Samtidig ændrer kroppen sig også over årene, siger Stig Holm.

Fysioterapeuten har stor ros til de tre bilers sæder med integrerede justerbar nederste sædebund, som kan forlænges 10-15 centimeter med et enkelt greb. Det er noget, som giver plusser, da det understøtter benene og således fordeler kropsvægten over et større område.

- Det giver ekstra sædedybde. Det er noget, som er godt, hvis man er høj og har lange ben, siger Stig Holm.

Den er en funktion, der findes i en række af de testede biler, således også i premium-modeller som aldrende BMW 320d og den ret nye Audi A4, der begge får ros for dette. Til gengæld var der her kritik af manglende muligheder for lændestøtte og en smal sæderyg i Audien.