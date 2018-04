Fodboldfans har i allerhøjeste grad noget at se frem til, når den tyske mester, Bayern München, og de seneste to års Champions League-vinder, Real Madrid, brager sammen i Champions League-semifinalen.

Det mener Bayern-træner Jupp Heynckes, som vandt turneringen med klubben i treble-sæsonen i 2013.

- Jeg må sige, at det bliver to spektakulære opgør. En gigantisk lodtrækning.