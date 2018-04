Sparedebat: Hvem har ret til det gode liv?

Læserbrev: Tak til borgmester Bo Hansen (S) for en beskrivelse af Svendborgs DNA, som er lig med det gode liv, Cittaslow hvor livskvalitet og kvalitetsliv er to sider af samme sag og Svendborg er synonym med kvalitetsliv.

Så mangler jeg en beskrivelse af de personer, der er omfattet af retten til "det gode liv", for det er ikke alle borgere i Svendborg forundt at have del i livskvalitet og kvalitetsliv.

De handicappede (som er de allersvageste borgere) bliver nu frataget retten til at være en del af Svendborgs DNA.

Social- og Sundhedsudvalget har lagt et sparekatalog frem, hvor de samlede besparelser i 2019 er 21,7 millioner kroner - dette er stadig ikke vedtaget, men er i høring.

Madpriserne på bostederne kan komme til at stige 45 procent. Det bliver en pris på 3613 kroner om måneden, hvilket reducerer beboernes rådighedsbeløb med 2237 kroner om måneden, ellers er der et tilbud om mad fra "Det gode madhus", hvor en hovedret koster 47,50 kroner, og maden kan være op til 12 dage gammel. Væk er glæden ved at kunne dufte aftensmaden, som betyder meget for de svageste borgere.

Til sammenligning kan kommunens ansatte købe et frisklavet måltid i Rådhuskantinen til 29 kroner, og det er til ansatte, som selv kan smøre en madpakke, selv kan vælge mellem flere muligheder - den mulighed eksisterer ikke for de handicappede.

Med til besparelserne hører også en reducering af den pædagogiske støtte i weekenden, så der fremover kun vil være fokus på pleje- og omsorgsbehov. Det bliver en laaaaang weekend for beboerne, hvor de kan nøjes med at blive placeret foran TV'et.

Ingen tid til en gåtur eller en tur ud i det blå og måske have muligheden for at spise en is ved stranden.

Så nu forventer jeg, at der på Svendborg Kommunes hjemmeside tydeligt fremgår, hvem der er i målgruppen til "det gode liv" - det kunne være nyttigt for eventuelle tilflyttere, at vide om man er i målgruppen eller om man skal finde sig en anden kommune at bosætte sig i.

Hilsen en meget bekymret mor, til en af de personer, der ikke har retten til det gode liv eller retten til livskvalitet og kvalitetsliv, og som ikke hører med i Svendborgs DNA.