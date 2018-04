Kloden rundt

Canada: I den canadiske by Puslinch, som ligger i Ontario, raser debatten over en vej, der er opkaldt efter hagekorset - symbolet for Adolf Hitlers nationalsocialistiske parti. Vejen hedder "Swastika Trail", som groft kan oversættes til "Hagekorsvej". Flere borgere forsøger at få vejnavnet ændret, skriver The Guardian. Men andre borgere argumenterer for, at vejen blev navngivet i 1920'erne, hvor hagekorset endnu ikke blev forbundet med den tyske nazibevægelses forfærdelige handlinger. En lokal forening har afholdt en afstemning, hvor det med et smalt flertal blev besluttet at beholde navnet. Derfor prøver nogle borgere nu at gå gennem retssystemet for at ændret navnet. (ritzau)