Pia Hoffmann blev udsat for incest, da hun var barn. Konsekvenserne af overgrebene fulgte hende ind i voksenlivet. Tirsdag den 17. april fortæller hun sin historie ved et åbent cafémøde, som Landsforeningen Spor for første gang arrangerer i Odense.

- Det tog mig rigtig lang tid selv at komme til det punkt, hvor jeg kunne se, at jeg var blevet misbrugt. På en eller anden mærkelig måde forsøgte jeg at skubbe det væk. I dag får jeg utroligt meget glæde ud af foreningen. Jeg behøver ikke skamme mig over det, der er overgået mig, og jeg vil rigtig gerne være med til at fortælle andre, at de ikke er alene, siger Pia Hoffmann.

Tirsdag den 17. april fortæller hun sin historie til et åbent cafémøde i Seniorhuset i Odense, som Landsforeningen Spor for første gang arrangerer på Fyn. Her kan fagfolk, mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb og andre interesserede mødes, tale om emnet og høre Pias personlige beretning om, hvorfor det seksuelle misbrug har så store konsekvenser.

I dag er hun frivillig hos Landsforeningen Spor, der arbejder for at sætte fokus på senfølger hos voksne efter seksuelle overgreb begået i barndommen.

Landforeningen Spor Landsforeningen Spor arbejder for at synliggøre senfølgerne efter seksuelle overgreb begået i barndommen.Foreningen arbejder for at forbedre vilkårene for senfølgeramte og skabe mulighed for, at de kan danne netværk. Foreningen afholder åbne cafémøder med netop de formål. Tirsdag den 17. april afholder foreningen cafémøde i Odense. Det foregår fra kl. 18:30 til 20:30 i Seniorhuset på Toldbodgade 5. Arrangementet er gratis og kræver ingen tilmelding.

Det var først, da Pia Hoffmann var oppe i fyrrene, det gik op for hende, at det, der var overgået hende i barndommen, ikke var hendes egen skyld.

Pia Hoffmann blev udsat for incest, da hun var barn. Langt ind i voksenlivet bar hun rundt på overgrebene alene som en skamfuld hemmelighed. Hun forsøgte at skubbe det væk, og hun var ikke klar over, at de psykiske udfordringer, hun - også i sit voksenliv - døjede med, skyldtes det, der var sket mod hende som barn.

Derfor er det svært at sige, hvor mange der præcist har oplevet at blive seksuelt misbrugt i barndommen. Men ifølge foreningen lyder et forsigtigt estimat på, at 10 procent af alle børn oplever et seksuelt overgreb. Og for over halvdelen af dem får misbrugene store, negative konsekvenser senere i livet. Mange døjer med psykiske udfordringer, fysiske sygdomme, ender i prostitution, bliver hjemløse eller får vanskeligheder ved at danne relationer til andre.

Til cafémøderne, som har kørt i København i flere år, har Pia Hoffmann oplevet, at voksne kommer og fortæller hende, at de har været udsat for seksuelt misbrug i barndommen, som de ikke før har fortalt nogen om.

Ifølge Pia Hoffmann var det netop det med at møde andre, der havde oplevet noget lignende, der for alvor fik hende i gang med at bearbejde sine oplevelser.

- Fornemmelsen af at komme ind blandt ligesindede, hvor du kan tale om det og høre andres historier om, hvordan de er kommet videre, er utroligt forløsende. Du går fra at have levet med en - ofte meget skamfuld - hemmelighed hele livet. Og så pludselig til at kunne træde ind i et rum, være dig selv, og hvor du ikke skal være bange for at fortælle om det, siger hun.

Pia Hoffmann ønsker derfor, at Landsforeningen Spor kan hjælpe andre voksne mennesker med at finde sammen med ligesindede og opleve, at de ikke er alene om, hvad der er sket dem i barndommen. Og gerne tidligt i voksenlivet.

- Jeg er sikker på, at det havde betydet alverden for mig, hvis jeg havde mødt Spor, da jeg var 20. Dengang koblede jeg ikke, det, der var sket, med hvordan jeg havde det. Hvis jeg havde set en liste over senfølger allerede dengang, kunne jeg måske have lavet den kobling, siger hun.