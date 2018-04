hejse kro

Hejse Kro vil holde koncerter for "de voksne", hvor man både kan spise og svinge dansebenene. Kroen har blandt andet Peter Vesth og Kristian Rusbjerg på programmet.

Fredericia: Hejse Kro skal igen være et musiksted. Kroen vil fremover satse på musikarrangementer for det "voksne" publikum. Visesangeren Peter Vesth og hans makker Kristian Rusbjerg gæster kroen søndag 17. juni klokken 14. De er første booking i et nyt samarbejde med eventmanager Leif Møllgaard fra Odense. - Vi vil gerne være et musiksted, for Hejse Kro skal være et sted, hvor man kan få lidt underholdning, siger kroens bestyrer Michael Nielsen. “ Der har manglet et sted for det publikum her i Trekantområdet. Hvor man kan gå ud, få lidt at spise - og danse. Lene Vestergaard Madsen, Hejse Kro Under den tidligere krofatter, Per Elkjær, var Hejse Kro kendt for store koncerter og arrangementer i kæmpetelte uden for den kendte kro på Skærbækvej. Nu bliver det i mindre målestok. - Det skal være noget, vi kan rumme her på stedet. Vi kan holde koncert i vores sal og have plads til 150 til 200 mennesker, siger Michael Nielsen.

Tyrolerfest

Målgruppen for de nye arrangementer bliver "det voksne publikum" - det vil sige fra 30-35 år og opefter. I oktober kommer et tyrolerorkester og spiller op til fest og dans. Der kan også komme mexicanske og spanske aftener, hvor en musiker går rundt og underholder spisende gæster med guitaren. Eventmanager Leif Møllgaard fra bureauet Musicbooking.dk lover at skaffe musikere, der trækker folk ud på dansegulvet. - Folk skal komme her og danse. Det skal være et sted, hvor der sker noget. Det kan være dansktop eller andre typer musik. Men en ting er vigtig, nemlig at det er for voksne mennesker, siger Leif Møllgaard. Han har blandt andet kontakt til Springsteen-kopibandet The Boss, og han forestiller sig også andre typer arrangementer. Foredrag om eksempelvis Bob Dylan - kombineret med musik. Eller særlige fester for singler. Er der både mad og musik, kan man købe billetter til begge dele. Man kan også nøjes med at købe billet til musikken - og dansegulvet. Lene Vestergaard Madsen, som er administrativ medarbejder på Hejse Kro, siger: - Der har manglet et sted for det publikum her i Trekantområdet. Hvor man kan gå ud, få lidt at spise - og danse. Der er mange koncerter i Fredericia. Men vi synes, der mangler noget i en anden genre. Så nu kan man komme herud og svinge træbenet, siger hun.

Satte kroen i stand