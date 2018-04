Svømning

Fredericia: Der blev svømmet mange gode tider, og der blev sat et hav af personlige rekorder samt mange helt nye langbanetider, da svømmeklubben DeltaSwim gennemførte sit årlige svømmestævne DeltaSwim Cup. Langbane er 50 meter, og det foregik i Fredericia Svømmehal. I stævnet deltog svømmere fra Erritsø, Esbjerg, Haderslev, Herning, Ikast, Kolding og Odense samt klubbens egne konkurrencesvømmere. Der blev vundet mange medaljer, og flere af DeltaSwims yngste svømmere vandt deres første medalje, mens den regerende klubmester Malthe Lindeblad forbedrede flere af sine junior- og seniorklubrekorder. Til sidst lukkede pigerne Delta Devils stævnet af ved at vinde 4x50 medley holdkappen. Mange af klubbens frivillige gjorde et stort stykke arbejde for at få stævnet til at virke gnidningsfrit. Mange forældre og bedsteforældre gav god stemning i svømmehallen. Cheftræner Kirsten Detlef ser nu med spændt forventning på klubbens deltagelse 12.-15. april i Danish Open i Bellahøj i København. /EXP