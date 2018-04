Kloden rundt

Holland: Hvis du kører forbi byen Jelsum i det nordlige Holland, er der en god chance for, at vejen spiller en sang for dig. Der er nemlig blevet lagt vejstriber ud, som spiller et stykke musik, hvis du kører over dem. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Men beboerne i Jelsum har fået nok af den musikalske vej, da lyden holder dem vågne om natten, hvor biler stadig færdes på vejen. Derfor vil myndighederne i Friesland-regionen, hvor byen ligger, senere på ugen fjerne de syngende vejstriber. Det sker blot en uge efter, at vejstriberne blev installeret. (ritzau)