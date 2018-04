Trivsel

Fredericia: Lørdag 14. april klokken 10-12 kan man møde undervisere og frivillige fra TrivselsFabrikken, som vil fortælle om TrivselsFabrikkens gratis forløb for stress- og smerteplagede borgere.

- Vi vil stå i forhallen i biblioteket og fortælle dig, som kommer forbi og er interesseret i, hvad du kan forvente dig, når du kommer på et forløb hos os. Denne lørdag har du også mulighed for at tilmelde dig det første forløb, som strækker sig over fire uger og starter 23. april, lyder det fra Trivselsfabrikken.

Man vil også kunne få en snak med underviserne og initivativtagerne på forløbet, Tina Eldrup Pedersen og Louise Vælds.