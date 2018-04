Google, Apple og Facebook giver os gylden chance for at droppe gas og få mere grøn fjernvarme, siger professor

De udenlandske it-giganters datacentre i Danmark kan hjælpe os med at få gassen ud af boligopvarmning til fordel for mere fjernvarme, som ikke skader klimaet.

Det siger Brian Vad Mathiesen, professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet.

En ny rapport fra Cowi peger på, at de kommende datacentre for Google, Apple og Facebook i 2030 vil sluge energi, svarende til næsten 17 procent af det samlede elforbrug. Det vil kræve flere nye, store havvindmølleparker.

FAKTA: It-giganternes datacentre i Danmark I de kommende år opfører internationale tech-mastodonter mindst fem datacentre i Danmark. Flere kan være på vej, forudser rådgivningsvirksomheden Cowi i en ny analyse for Energistyrelsen.



Datacentrene bruger så meget strøm, at Danmarks omstilling til grøn energi bliver udfordret. I mangelsituationer kan Danmark blive tvunget til at importere kulkraft fra Tyskland.



* Datacentre er store haller fyldt med computerservere, som leverer tjenester til hele verden via dataforbindelser, eksempelvis iTunes.



* Bag datacentrene står it-mastodonter som Google, Apple og Facebook. Centrene bruger enorme mængder strøm og har derfor brug for en sikker elforsyning.



* Cowi anslår, at strømforbruget på datacentre i Danmark fra 2019 vil stige til 7 terawatt-timer (TWh) i 2030 - svarende til knap 17 procent af det samlede danske elforbrug.



* Der er i øjeblikket fem offentligt kendte datacentre på vej i Danmark.



* Apple åbner i 2019 et datacenter ved Foulum nær Viborg og har yderligere et center på vej i Kassø ved Aabenraa.



* Google har ligeledes købt en grund i Kassø ved Aabenraa med henblik på at opføre et datacenter. Selskabet har også købt en grund uden for Fredericia til et datacenter.



* Facebook har reserveret en grund til et datacenter i Fraugde sydøst for Odense.



* It-selskaberne har på forhånd bekendtgjort, at deres datacentre kommer til at køre på klimavenlig, CO2-neutral elektricitet.



* Det statslige selskab Energinet står for planlægningen af det danske transmissionsnet, så det kan håndtere den nødvendige mængde strøm.



Kilder: Cowi, Energistyrelsen.

Men centrene vil samtidig producere store mængder overskudsvarme, der kan bruges.

- Det fremgår, at planlagte datacentre på Fyn vil kunne levere halvdelen af varmen til en by som Odense. Vi skal tænke i at udvide fjernvarmen og slippe af med gassen, siger Brian Vad Mathiesen.

Professoren kalder rapporten "meget, meget interessant læsning".

- Det kan betyde nogle voldsomme ændringer for vores energisystem, hvis det lykkes at få de her datacentre til Danmark, og det håber jeg da. For vi er jo i stand til at levere den grønne strøm til centrene på en effektiv måde, siger han.

I dag står afgiftssystemet i vejen for, at samfundet kan udnytte store mængder overskudsvarme fra kraftværker og industri. Derfor sendes varmen ofte ud i luften til ingen nytte.

Ifølge Dansk Industri kunne 128.000 danske parcelhuse opvarmes med den spildte varme, og fjernvarmekunderne kunne spare 1,6 milliarder kroner.

- Jeg vil kraftigt opfordre myndighederne til at placere datacentre, så vi kan udnytte det store potentiale for fjernvarme. Dette er en gylden mulighed for at få mere vedvarende energi, hvor der i dag er naturgas, siger Vad Mathiesen.

Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi, understreger behovet for at få landet en ny energiaftale snart.

- Den skal sikre, at vi når målet om, at sol, vind og biomasse skal dække halvdelen af energiforbruget i 2030.

- Energiforliget skal blandt andet sikre, at vi bliver bedre til at udnytte den grønne energi. Uden nye tiltag vil der ske en forøgelse af kulforbruget efter 2023. Det er ikke hensigtsmæssigt, så det skal vi have løst, siger Troels Ranis.