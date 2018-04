Kloden rundt

Australien: Sportsbegivenheden Commonwealth Games, der i år finder sted på Guldkysten på den australske østkyst, slutter på søndag. Men flere atleter forsøger at få deres ophold i Australien forlænget. Over 40 personer har i forbindelse med Commonwealth Games søgt visa til at kunne blive i Australien, skriver CNN. Australske myndigheder oplyser, at ansøgerne er af forskellige nationaliteter, der dog er overvejende afrikanske. Siden begivenheden begyndte i starten af april er 11 atleter forsvundet. Her er tale om otte fra Cameroun, to fra Uganda og en fra Rwanda. (ritzau)