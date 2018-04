Familie

Fredericia: - Vi har lige fået et lille lam. Og vi regner med at have fået et eller to flere inden lørdag, siger Karin Rahbek med erfarent blik for, hvad der kan lokke familier til Kringsminde.

Hun er forvalter på den historiske gård nord for Fredericia, hvor man markerer landsbrugslivet i perioden fra 1850-1950. På lørdag byder hun og 40 andre frivillige indenfor til gårdens traditionelle forårs-indvielse.

- Her vil man kunne følge med i fåreklipning og være med til at behandle ulden til bolde og siddepuder, som man kan købe med hjem, siger Karin Rahbek.

- Der vil også være mulighed for at slå reb til et sjippetov. Og historiske lege i gårdens have. Man kan smage mange forskellige smagsprøver af både vådt og tørt. Blandt andet suppe, gammeldags rygeost og nybagt franskbrød. Og man kan købe gammeldags æblekage til kaffen, siger Karin som selv glæder sig til en klassisk, gul sago-suppe med svesker.

- Det smager bare vanvittigt godt, lover hun.