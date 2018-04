Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ønsker hovedorganisationerne LO og FTF tillykke med fusionen, der er en realitet efter afstemninger fredag.

Lars Løkke Rasmussen kalder det fusionen "en milepæl i den danske models lange, stærke historie."

- I udgør sammen en robust og forandringsparat fagbevægelse, skriver Løkke i en kommentar.