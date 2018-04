LO og FTF glæder sig til at tale med én stemme over for politikere og arbejdsgivere, siger formændene.

Det er to stolte, glade og lettede formænd for LO og FTF, der fredag har fået ja til at slå de to hovedorganisationer sammen.

- Det er mig en stor glæde at fortælle, at der både hos FTF og LO er stemt ja til en ny, stærk hovedorganisation, siger LO-formand Lizette Risgaard.

- Det er et klart mandat, vi har fået til at gå videre, siger hun på et pressemøde fredag i Odeon i Odense.

FAKTA: Ny hovedorganisation får over en million medlemmer De to hovedorganisationer LO og FTF slår sig sammen fra 1. januar 2019 under et nyt navn. Det står klart efter afstemninger fredag.



De to organisationer repræsenterer tilsammen næsten 1,5 millioner lønmodtagere.



Læs om LO og FTF her:



* LO er Danmarks største hovedorganisation. Det er en paraplyorganisation for 18 fagforeninger, hvoraf 3F, HK, FOA og Dansk Metal er de største. Håndværkere, industriarbejdere og butiksansatte er blandt de største grupper.



* Der er omkring en million medlemmer af LO's forbund, hvoraf cirka 800.000 er i arbejde. Privatansatte fylder mest.



* FTF er fællesforbund for 75 mindre medlemsorganisationer og har 450.000 medlemmer, med omkring 350.000 i arbejde. Størstedelen er offentligt ansatte.



* De største FTF-forbund er Danmarks Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og Bupl, der er pædagogernes fagforening.



* LO og FTF har arbejdet på en fusion siden 2015.



Kilder: LO, FTF, Ugebrevet A4.

Hun står også til at blive formand for den nye hovedorganisation, der træder i kraft 1. januar 2019 og bliver paraply for blandt andet 3F, HK, FOA, Danmarks Lærerforening og Dansk Metals medlemmer.

- Det stærke fællesskab i forhold til arbejdsgivere og politikere bliver styrket, ved at vi er 1,5 millioner lønmodtagere, som kan tale med én fast, stærk stemme, tilføjer formanden.

Ved sin side har hun Bente Sorgenfrey, der er formand for FTF og kan se frem til en rolle som første næstformand efter fusionen.

- Jeg er rigtig glad for, at det lykkedes. 71,4 procent af FTF's medlemmer stemte ja, selv om vi har haft medlemmer, der ikke var så begejstret. Men jeg synes, det er et meget markant ja, siger Bente Sorgenfrey.

- Det er en historisk dag for fagbevægelsen, tilføjer FTF-formanden.

FTF går ind i fusionen med et rimelig stabilt medlemstal, mens LO bløder omkring 20.000 medlemmer hvert år. Derfor er der brug for nytænkning, siger Bente Sorgenfrey.

- Det at revitalisere fagbevægelsen ved at skabe en ny organisation, det kan være med til at give noget mere power og nogle flere muskler og dermed noget mere indflydelse for lønmodtagerne, siger formanden.

Den nye struktur har endnu ikke fået et navn, men det kommer snart, lover Lizette Risgaard.

- Vi har ikke brugt hverken store summer eller tid på at finde et nyt navn. Vi ville først have den her hovedorganisation på plads, og så skal I nok få et nyt navn stærkt og hurtigt, lover formanden.