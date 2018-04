Båring Bakke: Så er der blomster på bakken igen. Fredag formiddag slog drivhuset på Båring Bakke dørene op igen, men denne gang er det med nye ejere. Winnie og Morten Ahlmann tager over efter Dorthe Glesner, der har rykket sin blomsterbutik til Middelfart.

Og noget tyder på, at åbningen har været ventet, allerede inden klokken 10, hvor butikken egentlig åbnede, stod der kunder ude på parkeringspladsen.

- Det har været en flyvende start. Vi kan mærke, at de lokale bakker op. Folk har ventet på, at der skulle ske noget her, siger Winnie Ahlmann, der også har travlt med at byde folk velkommen, og der kommer hele tiden nye til, som vil ønske tillykke med den nye butik.

Drivhuset er proppet med sommerblomster, planter til drivhuset, afskårne blomster og krukker.

- Det er et andet koncept, vi har nu, end der var her før. Vi satser på planter til udplantning og har et udvalg til krukker. Vi har også ampler, og det er nyt, siger Morten Ahlmann, der har en fortid på Båring Bakke. Det var nemlig hans far, Hermann Ahlmann, der anlagde bakkegrunden tilbage i 1962. Siden overtog Morten Ahlmann den. Nu har andre haft blomster på bakken i nogle år, og nu kom tiden, hvor det var familien Ahlmann, der igen skulle til at sælge blomster på Bakken.