foredrag

Faaborg: Meteorolog Jesper Theilgaard besøger torsdag 19. april klokken 19.00 Det gamle Bibliotek i Faaborg, hvor han vil fortælle om klimaforandringer.

FN's klimapanel IPCC udgav i 2013 sin femte rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på, at en klimaændring er i gang, og at mennesket er direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas. Jesper Theilgaard kommer ind på det succesfulde klimamøde i Paris i november 2015. Men Paris-aftalen er ikke god nok til at løse problemerne, så hvad gør verden for at forbedre den?

Mødet med meteorologen er arrangeret af Faaborg Folkeuniversitet. /EXP