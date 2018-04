Rudkøbing: Forlaget Thames & Hudson er aktuel med en serie kunstbøger, "Art Essential", der bliver udgivet på alle store sprog - engelsk, tysk, fransk, spansk, russisk etc. Serien er i lommeformat - cirka A5-størrelse - men kræver dog alligevel en pæn stor lomme, for sideantallet i Art Essentials anden bog "Modern Art" er på 176.

Men det er netop I "Modern Art", som er skrevet af den engelske kunsthistoriker og forfatter, Amy Dempsey, at Rudkøbing-kunstneren Alfio Bonanno optræder med sit værk "Refuge for Lizards" (Skjul for firben), skabt til parken Radicepura i Giarre i den sydøstlige del af Sicilien, da parken i maj sidste år dannede rammen om en ny biennale for konceptuel kunst.

Alfio Bonannos skulptur af gamle vinstokke får to siders illustrationer i bogen. Men Amy Dempsey er i øvrigt godt bekendt med Bonannos værker, idet hans skulpturer også figurerer i blandt andet hendes store bogværk, Destination Art, hvor også TICKON-parken er beskrevet. Under hendes første fysiske TICKON-besøg sidste sommer erklærede hun derfor, at mødet med parkens land art-skulpturer var som endelig at besøge gamle venner.

Thames og Hudsons serie af kunstbøger lanceres med ordene Small, Smart, Essential - lille, smart og nødvendig. Fast pris for bøgerne i serien er cirka 11 engelske pund - eller omregnet omkring 95 kroner. /IBFJ