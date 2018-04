Talenter er godt for stoltheden - derfor skal vi støtte dem

Talentudvikling: Hvem har talent? Og hvordan sikrer vi, at talenterne får mulighed for at folde sig ud? Det er der ingen entydige svar på. Men vi skal bryde nye veje. For talenterne er første led i en fødekæde, der beriger ikke blot de særligt interesserede, men hele samfundet. Kulturelt og økonomisk.

Vores lille land har gennem tiden fostret betydningsfulde personligheder indenfor mange forskellige områder. Vi oplever Mads Mikkelsen tone frem på det globale filmlærred, Lukas Graham begejstrer alverden med sin musik, og Bjarke Ingels skaber markante bygningsværker fra New York til Varde. Ingels' talent er anerkendt i hele verden, og af samme grund oplevede vi ved sidste års åbning af museet Tirpitz i Vestjylland, at 50 udenlandske medier var tilstede - og at museet blev betegnet som et af verdens 10 vigtigste byggerier i 2017.

Det gør os stolte, det beriger os og bringer Danmark på verdenskortet. Hertil kommer, at talent avler interesse - både i Danmark og udlandet.

Men vi kan ikke tage talentudviklingen for givet. Talentet skal opdages og udvikles. Det kræver en solid indsats, og der skal være de rigtige rammer også for de helt unge talenter.

Vi har gode erfaringer med talentudvikling indenfor idrætten og i høj grad inden for musikken. Men talent findes også indenfor andre områder. Mange kommuner har taget de første skridt til at musikskolerne nu er kulturskoler, der rækker ud efter en bred kreds af talenter.

I dag lancerer regeringen en ny talentindsats, der dækker arkitektur, billedkunst, film, kunsthåndværk og design, litteratur, musik og scenekunst. Vi vil sætter ind med helt konkrete indsatser dér, hvor vi vurderer at det kan gøre mest gavn: I den unge kunstners begyndende karriere og i de lokale talentmiljøer i hele landet.

Vi etablerer et nyt karriereprogram for de mest lovende unge kunstnere og laver samtidig en talentkommuneordning, hvor kommuner, der gør en særlig indsats for talentudviklingen kan få status som talentkommuner og støtte til at udvikle indsatsen. Jeg tror, at mange vil se det som et adelsmærke, hvis netop deres kommune gør en ekstra indsats for de unge talenter.

Samtidig styrker vi talentudviklingen i de regionale kulturaftaler og øger samarbejdet mellem de kunstneriske uddannelser og talentmiljøerne for dermed at ruste kunsterne bedre til et godt arbejdsliv.

Vi skal støtte det, der spirer og rummer talent og potentiale. Det gør vi ved at styrke den fødekæde, som strækker sig hele vejen fra vækstlaget til eliten.