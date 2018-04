Mindretal vil ikke komme i klemme: Borgerinitiativer skal holde EU i ørene

Den europæiske Mindretalsunion FUEN med hovedsæde i Flensborg holdt den 4. april pressemøde om Minority Safepack, som er navnet på de europæiske mindretals underskriftsberettigede borgerinitiativ. Glæden var stor, da man kunne konstatere, at der var indsamlet over 1,2 mio. underskrifter i hele EU.

For Danmarks vedkommende var målsætningen 9750 underskrifter. Resultatet blev over 12.000.

Hvordan er det kommet dertil, at det skal være nødvendigt med et borgerinitiativ for at få EU til at beskæftige sig med og foreslå forbedringer for de nationale og sproglige mindretal indenfor unionen? Ikke mindst, når realiteterne er, at disse mindretal tæller 7 pct. af EU's befolkning - og dermed har en størrelse antalsmæssigt på niveau med landbruget.

Sidste år fik EU-kommissionen en regulær ørefigen af Den Europæiske Domstol, som gik imod kommissionens afslag mod at gennemføre et borgerinitiativ, der skulle føre til forbedringer for Europas nationale og sproglige mindretal, i alt 11 forslag, der skal sikre den sproglige og kulturelle mangfoldighed blandt Europas mindretal på områder som kultur, medinddragelse, lighed mm.

EU-Kommissionen valgte at afvise borgerinitiativet, fordi de mente, at initiativet faldt udenfor dens beføjelser. Det var den afvisning, der førte til, at komitéen valgte at anlægge sag ved EU-domstolen, og som blev vundet, fordi domstolen erklærede kommissionens afvisning for ugyldig.

Det er grundlaget for Safepack og for de kommende tre måneders aktiviteter omkring Safepack frem til en høring om sagen i EU-Parlamentet.

I løbet af denne periode skal EU-Kommissionen komme med et officielt bud på, hvad den har tænkt sig at gøre. Dens beslutninger skal begrundes - og svaret skal endvidere oversættes til alle EU-sprogene. Hvis det skønnes nødvendigt, kan der blive tale om, at sagen skal undersøges yderligere.

Hvis EU-Kommissionen vælger at fremsætte lovforslag med baggrund i borgerinitiativet - hvad den ikke er forpligtet til - skal sagerne behandles igennem hele systemet i forhold til parlamentet og rådet. Her ligger nok den største hurdle for mindretallene, fordi de fire borgerinitiativer, der indtil nu er kommet lige så langt, ikke har ført til regulære lovforslag.

Det dur ikke, siger den østrigske generalsekretær Paul Schmidt fra det østrigske selskab for Europapolitik.

Det vigtigste er i hvert fald at systemet tages mere alvorligt, selv om der foreligger planer om at reformere systemet med borgerinitiativer.

Ikke alene Paul Schmidt frygter, at systemet kan føre til mere ligegyldighed over for EU; det samme gælder en stor del af dem, der har skrevet under på et borgerinitiativ; de føler sig ganske givet snydt som følge af de magre resultater.

Borgerinitiativer er ikke fuldblodspolitikeres yndlingskost, og når en pro-Europa-publicist som Per Nyholm i en omtale af de grundlæggende udfordringer i Europas yderområder skriver, at de dybereliggende problemer er EU-Kommissionens og de europæiske politikeres intellektuelle svigt, så noget må gøres.