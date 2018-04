Replik: I avisen Danmark 13. april beklager Jørgen Lund Christiansen sig over de hadefulde mails, han modtager på grund af sine holdninger omkring konventionelt landbrug.

Det er naturligvis forkasteligt, hvis man ikke frit kan udtrykke sine holdninger.

Døden har dog en årsag - som man siger.

Af samme grund modtager Inger Støjberg hadefulde mails og kan ikke gå ubeskyttet.

Det er også uacceptabelt, men der er jo en baggrund herfor.

Jørgen Lund Christiansen er dog ingen engel.

I marts skriver han her i avisen, at fuglebestandens katastrofetale tilbagegang skyldes, at medlemmerne af DOF (Dansk Ornitologisk Forening) er blevet gamle og har brug for høreapparat.

(Danmarks fuglebestand er halveret på 40 år - insektbestanden er faldet 75-80 pct.)

Tilsvarende hadefulde bemærkninger har han ofte fremsat overfor Danmarks Naturfredningsforenings mere end 100.000 medlemmer.

Tja, hvem og hvor startede det?

Brug dog selv en ordentlig tone, Jørgen Lund Christiansen. Du har en journalistbaggrund og har nemt ved at komme gennem debatredaktionens nåleøje.

Alt tyder på, du har en tabersag.

Selv miljøministeren ændrer holdning og har netop fremsat forslag om milliardbeløb til fremme af økologisk landbrug.