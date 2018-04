Fire elever fra Vesterdal Efterskole løb med sejren til Next Level - Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab for grundskoleelever.

Middelfart: Ideen om en fysisk oase for indlagte børn, der stimulerer til bevægelse, leg og kreativitet, var så god, at fire elever fra Vesterdal Efterskole løb med sejren til Next Level - Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab for grundskoleelever.

DM blev afviklet på Koldingshus forleden. 24 hold fra skoler i hele landet havde kvalificeret sig til, men det blev fire fynske hold, der løb med alle priserne.

- Det er en fantastisk følelse at vinde. Det har været rigtig sjovt at arbejde med det her, men også udfordrende. Det har især været spændende at komme ud til så stor en virksomhed som OUH, lød det fra gruppen efter sejren.

Gruppen bag Oasen vandt 10.000 kroner til klassekassen og et todages ophold på science-parken Universe.

Teamet Knevrekortet fra Vesterdal Efterskole vandt kategorien Bevægelse for deres samtalespil til ensomme ældre. Og kammeraterne i teamet Human(d) vandt kategorien Sprog & Kultur med deres videokampagne, der skal få mænd til at tale mere sammen for at modvirke depression./EXP