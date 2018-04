Bøstrup: Forfatter og journalist Charlotte Rørth fortæller i sit foredrag om sin spirituelle oplevelse, da hun mødte Jesus i en forunderlig vision i et kapel i Spanien. Foredraget finder sted i Bøstrup Sognehus tirsdag 24. april kl. 19.00-21.30.

Denne skelsættende oplevelse fik hende til at skrive bogen "Jeg mødte Jesus" (2015) og senere bogen "Vi mødte Jesus" (2017). Det viste sig nemlig, at hun ikke var den eneste med en sådan oplevelse. Fordi hun havde modet til at træde frem, vovede også andre at dele deres oplevelser.

Charlotte Rørth vil fortælle om, hvad der skete, hvad det betød for hende og måske kan betyde for andre. Med fare for at blive latterliggjort, men også i håbet om at møde forståelse træder hun frem, for hun ønsker at igangsætte en tiltrængt debat om noget, som har været gemt væk, fortrængt - ja, været noget nær tabuiseret i vores evangelisk-lutherske kirke: Den spirituelle og mystiske erfaring.

Foredraget er arrangeret af præsterne på Langeland og Langeland/Ærø Provsti. Tilmelding er ikke nødvendigt - man møder bare op. /EXP