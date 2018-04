Flere medier til Jylland er en god idé: Vi kunne godt bruge opmærksomheden

Mange ønsker mere radio og fjernsyn til Jylland. Det lyder som en god ide. Nogle vil endda flytte Radio 24/Syv til Jylland. Det lyder til gengæld som en dårlig ide, for man skal ikke rykke naboens træer op med rode. Det giver bare surhed, og måske visner de omplantede vækster som følge af flytningen. Langt bedre er det at plante noget selv. Det giver glæde og stolthed over, hvad man formår, så her er en opgave for virkelystne borgere i Jylland.

Ønsket om flere kvalificerede medier til Jylland er nemlig relevant. God, samfunds­orien­teret journalistik med professionelle standarder kan man aldrig få for meget af, og det er vel den slags medier, som fortalerne for flere jyske medier ønsker sig? Eller er det? Når man lytter til de mediehungrende jyder får man sommetider den mistanke, at deres ønsker om flere medier til landsdelen skyldes, at de drømmer om, at de selv kommer mere i fjernsynet. Så føler de ret at de lever og har betydning, men sådan kommer det måske slet ikke til at gå? Med mere kvalificeret journalistik til Jylland vil mange af de lokale jyske politikere godt nok komme til at optræde mere i medierne, så langt, så godt, men de skal ikke forvente, at det bliver ligesom at se sig selv i spejlet derhjemme, hvor de kan rette på slipset og ændre belysningen, så billedet derinde bliver, som de forventer det.

Sådan fungerer god journalistik ikke, så når deres ansigter engang toner frem på de jyske skærme, vil de måske ikke engang være kønne at se på? De vil muligvis heller ikke være grimme, for sådan fungerer den gode journalistik ikke. Hvad man derimod vil se, er programmer om virkeligheden og dens mennesker, der er skildret så tæt på sandheden som muligt, og uden hensyn til om det er smukt eller grimt, blåt eller rødt, positivt eller negativt. Det er nu engang den samfundstjeneste som den gode, uafhængige journalistik kan levere. Og den slags har Jylland brug for. De gode historier står ligefrem i kø for at blive fortalt.

Lad mig nævne et par konkrete eksempler.

Det første eksempel som en årvågen jysk medievirksomhed kan kaste blikket på, er det projekt der hedder Engsnarren og som udspiller sig i en af Jyllands smukkeste ådale, nemlig Varde ådal. For to årtier siden lykkedes det en handlekraftig gårdejer på Varde-egnen at skaffe et tilskud i millionklassen til lodsejerne, så de lod være med at gødske og sprøjte i ådalen, men nu udløber de tyveårige aftaler, og Miljø- og Fødevareministeriet vil ikke betale for at ordningen bliver videreført. Den store fredning varede således kun i tyve år, og nu hænger de lokale kommuner, Varde og Esbjerg, på regningen, og den bliver stor. Begge kommuner kan nemlig forvente klækkelige erstatningskrav fra landmændene, der ikke som lovet får lov til at drive engene som før. For Varde Kommune forventes der en erstatning på omkring 60-80 millioner kroner, og for Esbjerg er det forventede beløb på 30-40 millioner kroner. Dette millionbeløb skal lægges oveni de 170 millioner som staten i sin tid har betalt til landmændene, så det bliver en dyr omgang for skatteyderne, ikke mindst dem i Varde og Esbjerg kommuner. Forgæves har indsatsen vist også været. Den lille fugl, engsnarren, der skulle fredes er ikke blevet set i engene de sidste ti år.

Den historie er vist ikke gået op for borgerne i de berørte kommuner, selv om det er dem, der skal betale for hele affæren, så her ligger en oplagt opgave for en lokal radio- og TV-station.

Et andet eksempel kan være forureningen under Grindsted. Her er sagen den, at det tidligere Grindstedværk i årtier har deponeret affald med kemikalier og udledt spildevand i Grindsted å uden at nogen vovede at protestere. Resultatet er, at der hvert år siver 100 kilo af det kræftfremkaldende opløsningsmiddel vinylklorid ud i åen. Byens drikkevand er truet, og den lokale sø, Engsøen, er så forurenet af kviksølv, at hverken mennesker eller hunde må bade i den.

Hvis en årvågen presse havde været til stede, og hvis den havde fået lov til at rapportere om skaderne i tide, ville denne forurening sikkert være stoppet for længe siden, for folk vil naturligvis ikke finde sig i, at deres hjemby bliver forurenet, så man risikerer af blive syg af at bo i den. Nu kom der ingen protester fra de lokale, for de fik ikke at vide, hvor slemt det stod til, men tænk, hvis de havde haft en årvågen og uafhængig radio- og tv-station der kunne fortælle dem om sagernes reelle tilstand? Grindsted har kort sagt brug for en modig og samfundsbevidst medievirksomhed som radio 24/7. Det samme har Esbjerg og Varde, ja store dele af det øvrige land, hvor befolkningen fortjener at blive oplyst om et muligt overforbrug af penicillin i grisestaldene og af sprøjtemidler i majsmarkerne.

Når man taler om journalistik er det endvidere så heldigt for jyderne, at Danmarks Journalisthøjskole ligger i Århus. Jyderne skal derfor ikke over Storebælt for at hente kvalificeret arbejdskraft, så det er bare om at komme i gang. Opgaven burde være overkommelig, for en sådan medievirksomhed behøver ikke at sende døgnet rundt på alle ugens syv dage. Mindre kan gøre det, så 12/6, det vil sige12 timer på seks af ugens dage vil såmænd være tilstrækkeligt.

Tilbage står imidlertid det ubesvarede spørgsmål om hvilken slags journalistik, man egentlig ønsker sig? Måske er det slet ikke sådan en, som er beskrevet her? Måske drømmer man om en langt venligere journalistik, der ikke stiller kritiske spørgsmål og som ikke graver i besværlige sager om vennetjenester, forurening og politiske studehandler. Måske ønsker man sig nogle smilende medier, der er båret af en fælles forståelse for, at jyderne nu engang er stærkere og sejere end alle andre, og at Jylland er sådan et dejligt land med masser af smukke sommerhusområder og hyggelige spisesteder. Hvis det er tilfældet, er det dog ikke på den jyske journalisthøjskole, man skal henvende sig, når man søger arbejdskraft, men på turistkontoret - og i så fald er det hele en ganske anden historie.