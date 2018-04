Larm: Da jeg var dreng, så verden anderledes ud. Øst og Vest havde fingrene på atomaftrækkeren, solen skinnede fra maj til september, og vi gik i skole og arbejdede om lørdagen.

Men vi fik fri til middag, og når luftværnssirenen blev afprøvet på slaget 12, var dens hæse tuden et signal om frihed, leg i haven, solsortefløjt og duft af nyklippet græs.

Der var også Cubakrise og husstandsomdeling af pjecen "Hvis krigen kommer". Mor købte tre-fire dåser henkogte figner og anden bøf-konserves, som sammen med en toiletspand i plast kunne bringe husstanden gennem et eventuelt atomragnarok. Alt var således godt. Solen skinnede, og plænerne blev klippet med håndskubbere, hvis hyggelige klapren understregede idyllen.

Atomtruslen fra de glade 60´ere blev fortid, mænd, kvinder og børn arbejder nu ikke længere om lørdagen. Men så brød Sovjetunionen sammen, og i nogle fredsfulde år levede vi uden atomtruslen. Så kom raketmanden og Putin, og atomtruslen blev genoptaget til noget, der mindede om den gamle Sovjettid.

Der findes flere former for fred i en foranderlig verden. Pludselig fik parcelhusdanmark Briggs & Stratton-syndromet. Mit fredelige valg af liggestol og avis fik freden iblandet med signal til motoriseret græsslåning. Sælsomme akustiske forhold samler larmen fra alle maskinerne i en knude lige over mit hoved. Mange plænevandrere sjokker fortinnet frem og tilbage, frem og tilbage, som var de statister i "Night of the Living Dead".

Jeg glæder mig til den dag, hvor vi har fundet den evige fred, hvor alle får råd til en af de selvkørende, lydløse elektriske plæne-skildpadder. Indtil da - et par forslag til de græsslående husfædre: Skift til el eller til håndskubber. Der er intet så dejligt som at sidde i liggestolen med avisen, mens andre klaprer rundt med den gamle Ginge.

Ved at fjerne totaktstøjen kan vi nu igen begrænse truslen til den kendte atomstøj. Nu mangler vi så bare, at rakatmanden, Putin og Iran bliver udskiftet med Greenpeace, så vil sandsynligheden for, at vi går ind i endnu en kortvarig atom-fredspause opstå.