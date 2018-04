Hvem skal have årets Fynske Kulturpris 2018? Kulturelt Samråd i Langeland Kommune opfordrer langelænderne til at komme med forslag til kandidater.

Langeland: Mungo Park Kolding og BaggårdsTeatrets teaterkoncert om Carl Nielsens liv vandt i 2016. I fjor var det så Heartlandfestivalen på Egeskov Slot, der tog årets Fynske Kulturpris.

Men hvem skal det være i år, spørger Kulturelt Samråd. På et møde i slutningen af april indstiller samrådet to kandidater fra Langeland Kommune, som kan gå videre i kapløbet om at vinde prisen. Den er stiftet med det formål at synliggøre og hædre det fynske kulturliv og de fynske kunstaktører.

De ni fynske kommuner indstiller hver to kandidater til Den Fynske Kulturpris for 2018. Følgende forslag kan komme i betragtning: En kulturbegivenhed, der har fundet sted i perioden fra maj 2017 til og med maj 2018, eller et værk, der er blevet udgivet eller vist i perioden fra den 1. maj 2017 til og med den 1. maj 2018.

De kulturbegivenheder, der kan indstilles, skal enten have fokus på kulturarvsformidling eller på de kunstneriske genrer; billedkunst, litteratur, film, musik, scenekunst. Man kan ikke foreslå sports- eller fritidsaktiviteter eller arkitektoniske værker.

Indstilling senest den 24. april til kultur.fritid@langelandkommune.dk. /EXP