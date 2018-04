Ryslinge: Den nye bestyrelse ved Ryslinge Valgmenighed har holdt sit første møde og konstitueret sig. Bestyrelsen består af frivillige kræfter, som det næste år skal skabe rammerne for kirkelige aktiviteter, der også fremmer fællesskabet i Ryslinge og omegn.

Bestyrelsen er en helt uundværlig og meget vigtig faktor for Ryslinge Valgmenighed. Derfor var det glædeligt, da valgmenigheden har fået både erfarne og friske kræfter ind i bestyrelsesarbejdet, fastslår valgmenighedspræst Malene Aastrup i en pressemeddelelse.

På den årlige generalforsamling vælger menighedens medlemmer syv personer, der det næste år har ansvaret for den fulde økonomi, samt nogle suppleanter, der står klar til at træde til.

- Bestyrelsen har et stort ansvar og yder et kæmpe stykke frivilligt arbejde. Som præst er det fuldstændig afgørende, at du har nogen, der står bag dig og aktivt virker med til menighedens vel - både ved at træffe vigtige beslutninger og ved at deltage i fællesskabet, siger Malene Astrup.