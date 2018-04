Ærø: Forfatter Michael Larsen har modtaget et arbejdslegat på 50.000 kroner fra Statens Kunstfond til en kommende roman. Det oplyser kunstfonden.

Michael Larsen er glad for støtten til projektet, som han dog ikke kan løfte sløret for endnu. Han siger dog, at det er en roman beslægtet med den krimigenre, han har skrevet i i mange år, senest med "Mordet på øen" og "Dødens kode".

- Det ligger ikke milevidt fra det, jeg ellers har lavet, men det er spændende, for det er ret ambitiøst, siger han og er ligeså glad for anerkendelsen fra kunstfonden som for den økonomiske håndsrækning.

- Det vigtigste er det skulderklap, man får. Når man laver noget, der er en satsning, og måske genremæssigt er noget, som Statens Kunstfond ikke så tit støtter er det er fingerpeg om, at man er på rette vej. (ANDO)