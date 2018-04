Den 28. maj indtager de langelandske "vildhopper" for fjerde gang Odense - og igen for at gå ladywalk til fordel for forskning i kvinderelaterede sygdomme.

Langeland: "Går du, gør du en forskel", lyder det fra Vildhopperne, som er en gruppe af kvinder fra Langeland, der deltager i den landsdækkende motionsevent, Ladywalk, som finder sted 13 forskellige steder i Danmark den sidste mandag i maj måned. Det er fjerde gang, at Vildhopperne deltager, og det var tre kvinder fra Bagenkop, heriblandt Gitte Rasmussen, der i 2015 fik idéen til at starte gruppen, som det første år deltog i arrangementet i Odense med 30 kvinder. - Det var måske ikke så mange, men allerede året efter havde vi en gruppe på 150, som resulterede i, at vi fik en andenplads og dermed en pokal, fortæller Gitte Rasmussen. Der er tre pokaler, og de uddeles til dem, der stiller med de største hold, og i 2017 blev det til endnu en af slagsen, idet Vildhopperne opnåede en tredjeplads. Ambitionen for Vildhopperne er i år at stille med 250 deltagere og erobre førstepladsen blandt de cirka 4500 kvinder, der deltager i Odense, og Gitte Rasmussen opfordrer: - Vi har sidste frist for tilmelding den 26. april, og vi håber på, at vi kan få en masse med her i opløbet og få lejlighed til at markere Langeland på en positiv måde. Det koster kun 175 kroner, og så får du en trøje og masser af frisk luft, siger Gitte Rasmussen og tilføjer. - Og så har vi det sjovt sammen, samtidig med vi støtter et godt projekt.

Store donationer