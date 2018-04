Tranekær: Nu er det helt sikker: Vinteren randt i grøft og i grav lige efter påsken. Jorden er ved at blive varm, og ukrudtet har allerede øjnet chancen for at slikke sollys og har sendt kimblade, spirer og grønt over jorden.

Men selvom skulpturparken i TICKON (Tranekær Internationale Center for Kunst og Natur) ikke er et anlæg med staudebede og golfplænegræs omkring de mange værker, så er der alligevel vækster, som skal renses væk. Dels for at publikum til stadighed kan få øje på værkerne - dels for at det immanente forfald ikke fremskyndes yderligere.

Derfor arrangerer bestyrelsen for TICKON atter en arbejdsdag den 29. april i parken for TICKONS Venner - en vennesammenslutning, som til stadighed gerne skal vokse og blive til flere hænder, der kan hjælpe.

Blandt opgaverne den 29. april er blandt andet at grave en del drænrender for at afvande parkens stier. Et problem i TICKON er, at det bakkede terræn giver masser af vand på parkens stier, som dermed bliver mudrede og ikke særlig spadsereegnede. Ikke mindst i år efter megen nedbør.

Nedfaldne grene er en anden opgave, som arbejdsholdet skal tage sig af, mens værker som Mikael Hansens Organic Highway trænger til en soignering, og Alan Sonfists The Maze of the great Oak of Denmark within Stone Ship er ved at springe i uønsket skov.