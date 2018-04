Lokaldebat: - Jeg er stolt over, at Bagenkop har sat et aftryk i den internationale (jazz)verden

Læserbrev: Om aftenen onsdag den 11. april var der et fantastisk arrangement på Langeland Bibliotek. Langelands Jazzklub og Langeland Kommune viste denne onsdag aften, hvad øen kan præsterer, når både viljen og visionen er tilstede i et godt samarbejde.

Jazz og Digte var aftenens overskrift. To af jazzens internationale supernovaer (Alvin Queen og Jesse Davis) og to af den danske jazzverdens lysende stjerner (Ben Besiakov og Ida Hvid) swingede ualmindeligt veloplagt med langelandsk poesi (Knud Pedersen).

Stole og bløde sofaer var placeret mellem bøger og tidsskrifter og forvandlede det stilrene bibliotek til en fortættet jazzsalon. På grund af bibliotekets bevægelsesfølsomme belysning, gik lyset af og til ud over musikerne, og da var det utrolig nemt at forestille sig, at det virkelig var et røgfyldt lokale, eller Oscar Petersons lejlighed, man sad i og hørte verdensjazz.

Jeg var glad for at være med til dette arrangement, hvor musikerne fortolkede fire af mine digte. Ét var skrevet specielt til denne aften: I det forblæste Bagenkop, hedder det. Jeg er stolt over, at Bagenkop således har sat et aftryk i den internationale (jazz)verden.

Men når kunsten er ind over, er alt jo muligt.

Det var kort sagt en fantastisk aften i Rudkøbing den 11. april. Tak til alle de gode kræfter, der gjorde denne stjernestund mulig.