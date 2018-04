Først synes Mette Bock borgerforslag var en god ide - men når det så går hende imod, så...

Demokrati: Det er faldet kulturminister Mette Bock for brystet, at jeg benytter muligheden for at stille et forslag på borgerforslag.dk. Jeg har foreslået, at vi indfører et totalt asylstop.

"Det var ikke hensigten. Jeg fortryder", skriver Mette Bock på Facebook.

Ifølge Mette Bock er jeg åbenbart ikke en rigtig borger, fordi jeg har stiftet et politisk parti og deltager i den offentlige debat. Eller også mener hun ikke, at det var hensigten, at der skulle stilles forslag, som hun ikke bryder sig om.

Hvad enten det er den ene eller den anden begrundelse, Mette Bock lægger vægt på, er det ret bekymrende.

Forsøgsordningen med borgerforslag betyder, at et forslag kan blive behandlet i Folketinget, hvis det får opbakning fra mindst 50.000 danskere med bopæl her i landet.

Det er et spændende forsøg på at bringe vælgerne og politikerne tættere på hinanden at få bygget en bro mellem det, der optager danskerne uden for Christiansborg til de folkevalgte, der tilbringer det meste af deres tid sammen med hinanden og regeringens embedsmænd på Slotsholmen i København.

Det syntes Mette Bock også oprindeligt var en god idé, og hun stemte for ordningen. Men det var altså kun en god idé, indtil jeg benyttede mig af den.

Åbenbart er nogle borgere mere borgere end andre i Mette Bocks øjne. Vi skal rangordnes af Mette Bock i 'almindelige mennesker', som godt må bruge ordningen og så os andre, der skal holde sig væk.

Jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan jeg i Mette Bocks øjne kan kvalificere mig til at få samme rettigheder og adgang til demokratiet som dem, hun åbenbart mente at borgerforslag.dk er beregnet på?