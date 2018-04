Børnene er det vigtigste i en skilsmisse

Alt for ofte er det børnene, der betaler den største pris, når forældrene bliver skilt. For i dag handler en skilsmisse tit om forældrenes behov - og den konflikt, som bruddet giver. En skilsmisse er en kæmpe omvæltning for et barn, og vi har en vigtig opgave i at sørge for, at barnet kommer bedst muligt ud på den anden side. Derfor er jeg glad for, at barnet nu bliver omdrejningspunkt i det nye system for skilsmissefamilier, som jeg sammen med alle partier i Folketinget har lavet en aftale om. Vi gør det helt klart i loven, at barnets ret til trivsel og beskyttelse skal fremover vægtes over alle andre hensyn.

Det nye system skal hjælpe til, at konflikter bliver løst og ikke optrappet, sådan som vi desværre ser i en del sager i dag. Og det skal hjælpe til, at børnene ikke kommer i klemme i forældrenes konflikter, og at konflikterne kan trække ud i årevis. Systemet møder familiernes behov - og ikke omvendt. Sagerne skal fremover behandles i tre forskellige spor: Et grønt spor for familier med så godt som ingen eller kun begrænset behov for, at myndighederne involveres, et gult spor for dem, der har behov for rådgivning til at dæmpe en konflikt, og et rødt spor for sager, hvor konflikten er meget omfattende, og hvor barnets trivsel er på spil.

Jo mere enige forældrene er, og jo bedre de samarbejder, jo flere muligheder får de i det nye system, bl.a. vil de kunne aftale, at barnet har bopæl hos dem begge. Og så får forældre fremover begge del i børne- og ungeydelsen. Vi gør på den måde op med en forældet tilgang til familien og sikrer et mere ligeværdigt forældreskab. For at sikre fokus på barnet - hvad enten forældrenes sag bliver screenet som grøn, gul eller rød - opretter vi en børneenhed. Børneenheden skal tage sig af alle børn, der kommer i kontakt med systemet. Her er det ikke forældrenes konflikt, der får opmærksomhed, men i stedet er der fokus på, hvordan barnet har det, hvad barnet tænker og føler, og hvordan barnet reagerer på skilsmissen. Her er professionelle voksne, som giver barnet hjælp og gode råd, og som er ved børnenes side, når de skal høres i forældrenes sag.

Vi er også blevet enige om, at par med børn, der går fra hinanden, skal have mulighed for at tænke sig godt om. Vi indfører derfor en refleksionsperiode på tre måneder, så forældre får tid til at træffe beslutninger om, hvordan de skal samarbejde om barnet, og hvor barnet skal bo. Både forældre og børn vil få tilbud om rådgivning, bl.a. så forældrene får viden om, hvad deres brud betyder for barnet, og hvordan de bedst muligt hjælper barnet i situationen. Forældrene skal også gennemføre et digitalt forløb, som ligeledes skal give viden, bl.a. om barnets reaktion i brudsituationen. På den måde giver vi tid til, at der i en svær situation sikres fokus på barnet.

Jeg er glad for den brede politiske opbakning til det nye system og de positive reaktioner, der er kommet i kølvandet på aftalen. Det viser mig, at der har været et stort behov for at få ændret på det system, vi har i dag. Og det viser mig, at vi har truffet vigtige valg og lavet et solidt system, der skal være med til at gøre en mærkbar forskel for de mange børn og forældre, der oplever brud.