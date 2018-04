Trods Middelfart Kommunes indsatsplan for drikkevandet, der blandt andet fokuserer på værket i Staurbyskov, men som blev udarbejdet før problemerne med desphenyl-chloridazon blev konstateret, kan Trefor Vands vandforsyningschef, Lars Skjerning, ikke komme med en tidsplan for, hvornår værket igen er køreklar.

Nordvestfyn: Middelfart Kommune og Trefor Vand, der leverer vand til borgerne i Middelfart by, har et klart ønske om at få det lukkede vandværk Staurbyskov i gang igen. Værkets fire boringer har siden september været ramt at forureninger med desphenyl-chloridazon, hexazinon og chlorerede opløsningsmidler.

Det er vigtigt for Trefor Vands leveringsnet, at få gang i værket, da hanerne i Middelfart by ellers får sit vand fra Svendstrup og jyske vandværker.

- Det er ikke noget, forbrugerne har kunnet mærke på vandpriserne, men hvis ikke Staurbyskov Vandværk kommer i brug igen, kan det være, at vi kommer til at hæve priserne på sigt. Det er dog ikke noget, vi ved endnu. Vi vil også helst levere lokalt vand, fortæller han.

Hvis Trefor beslutter at lave nye boringer, er det en længere proces, hvor Trefor Vand først skal findes et nyt kildefelt og så tale med ejeren af området. Derefter skal Trefor Vand lave vandprøver for at være sikker på at boringen lever op til standarterne. Trefor Vand laver en til to nye vandboringer om året.

Værket i Staurbyskov er lukket, men værket filtrerer stadig vand. Trefor Vand fik før jul tilladelse til at bruge vand fra værket, hvis der kom nedbrud på Svendstrup eller forsyningen fra jylland svigtede. Det har dog indtil videre ikke været nødvendigt.