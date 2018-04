Fængselsbetjent forklarede, han følte sig truet til at smugle for indsatte, men den forklaring afviste retten.

En 39-årig fængselsbetjent kommer nu til at sidde på den forkerte side af tremmerne, efter at han fredag eftermiddag er blevet kendt skyldig i at have smuglet hash og telefoner i Helsingør Arrest for fængslede bandemedlemmer.

Ved Retten i Helsingør idømmes manden fængsel i et år og tre måneder.

Det var 1. oktober sidste år, at manden blev anholdt og dagen efter fængslet ved et grundlovsforhør.

Ifølge senioranklager Michael Winther forklarede manden, at han følte sig truet af bandemedlemmerne.

Men den købte retten ikke.

- Selv om han skulle have været udsat for en form for afpresning, lå det i hans stilling, at han skulle reagere ved at gå til sin chef eller politiet.

- Det gjorde han ikke, og retten fandt derfor forklaringen utroværdig, lyder det fra Michael Winther.

Under retssagen er det kommet frem, at det er medlemmer af Loyal To Familia, som manden har smuglet hash og mobiltelefoner for.

Manden erkendte to af smuglingsforholdene, mens han nægtede de resterende fem forhold.

Han har valgt at anke sagen til landsretten, oplyser hans forsvarer, advokat Mette Grith Stage.

Det sker, blandt andet fordi beviserne ifølge forsvareren var tynde.

- Min klient undrer sig over, at retten ikke kan se, at han har været i den her pressede situation.

Mette Grith Stage siger, at hun ikke har argumenteret for, at han skulle frifindes, fordi der var tale om, at han har gjort det på grund af truslerne.

- Men jeg mener, at der er tale om en formildende omstændighed.

Ifølge Ekstra Bladet forklarede manden bevægende i retten, at truslerne var rettet mod hans døtre.

- Jeg fik trusler. Jeg har aldrig prøvet at blive truet på den her måde. Truslerne var rettet mod mine kære, lød det ifølge avisen.