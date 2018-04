En såret havørn blev fredag formiddag fundet tæt på vindmøllerne ved Lindø. Selv om ørnen endnu var i live, vurderede en falckredder og en tilkaldt jæger, at ørnen skulle aflives.

Munkebo: En såret havørn blev fundet af Tina Eriksen, der fredag morgen var ude for at lufte sin hund ved Højvangen i Munkebo ikke langt fra de 150 meter høje vindmøller på Lindø. Her fandt hun havørnen, den hoppede rundt i græsset med en brækket vinge.

- Jeg var i hvert fald sikker på, at vi ikke bare skulle efterlade den, fordi mågerne var begyndt at kredse om den, fortæller Tina Eriksen, der tilkaldte et par venner, og sammen kontaktede de Dyrenes Beskyttelse, der tilkaldte en falckredder.

- De er meget effektive. Dyrenes Beskyttelse sagde: "Du bliver kontaktet i løbet af 20 minutter," og han kom meget hurtigt, fortæller Hans Rye, der var én af de tilkaldte venner og ham, som ringede til Dyrenes Beskyttelse.

Falckredderen vurderede, at fuglen var så såret, at den skulle aflives.

- Men han havde ikke en stor nok bøsse, så han fik fat i en jæger med et haglgevær, fortæller Tina Eriksen.

Da jægeren ankom, var havørnen hoppet et godt stykke ud på den grønne hvedemark tæt ved Munkebostien

- Så fik jægeren ørnen skudt, og bagefter kunne de konstatere, at vingen var næsten kappet af - sandsynligvis i forbindelse med, at den var fløjet ind i en møllevinge, siger Tina Eriksen.

Udover den brækkede vinge er der dog ingen beviser for, at ørnene er kollideret med de 150 meter høje møller.

- Det kan vi heller ikke vide med sikkerhed, men hvordan skal den eller få sådan en skade, spørger Hans Rye.

Dyrenes Beskyttelse bekræfter, at de fik et opkald om en såret havørn og efterfølgende rekvirerende assistance hos Falck.

Aflivningen af havørnen er meldt til Kerteminde Kommune.