Det endte med et brag i semifinalen i fodboldens Champions League.

Real Madrid møder i et storopgør Bayern München i den ene semifinale, mens Liverpool FC tørner sammen med AS Roma i den anden semifinale.

Bayern München slog i kvartfinalen Sevilla ud, mens Real Madrid sendte Juventus ud efter et dramatisk returopgør i Madrid onsdag aften.

I semifinalerne skal Bayern München og Liverpool spille første kamp på hjemmebane henholdsvis 24. og 25. april med returmøder 1. og 2. maj.