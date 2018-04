Konfrontation

Fra 2019 kan man blive humanistisk konfirmeret på Fyn via foreningen Humanistisk Samfund. Det er et tilbud til dem, der vil blive klogere på deres plads i verden, lyder det fra foreningens forperson, Lone Ree Milkær.

Hvad går en humanistisk konfirmation ud på?

- Det er et overgangsritual på vej ind i ungdommen. Det handler ikke så meget om at gå fra barn til voksen, men det er en måde at markere på, ved en ceremoni, at de her mennesker er ved at skulle være voksne og skal tage del af fællesskabet.

- De unge tager stilling til, hvad det vil sige at være menneske i verden sammen med andre mennesker, og til hvad det er for et livssyn, de har. Vi forlanger ikke, at de lover, at de vil være humanister fra nu af og for altid, men i ceremonien får de overrakt et bevis på, at de har deltaget i vores uddannelsesweekender.

Men hvis man ikke vil have den kirkelige konfirmation, kan man jo vælge en såkaldt nonfirmation. Hvorfor er der behov for et alternativ mere?

- Det er fordi, det handler om fællesskab. Der er mange, der spørger, hvorfor vi kalder det "konfirmation". Det gør vi, fordi det her ikke er non-et eller andet. Det er noget. Det er vigtigt for os, at det er et alternativ, som er værdibaseret.

- Og det er ikke for alle. Vores konfirmation er ikke et fravalg af en kirkelig konfirmation, den er et tilvalg af en humanistisk konfirmation. Vi synes, der er behov for det her alternativ, hvor man tager de unge mennesker alvorligt og taler med dem om, hvad det er for en verden, vi lever i.