Fra næste år kan unge fynboer blive humanistisk konfirmeret, hvis de hellere vil bekende sig til humaniora end kristendom.

Forsker Henrik Reintoft Christensen spår, at flere vil komme til at benytte sig af den slags konfirmationer i fremtiden.

Hvis man hellere vil på hyttetur end gå til præst, lære om menneskerettigheder, ikke biblen, og foretrækker musik fremfor altergang ved sin konfirmationsceremoni, så er der godt nyt på vej. Fra næste år kan man nemlig få en humanistisk konfirmation på Fyn. Konceptet har eksisteret i Danmark siden 2010, men hidtil har fynboer måttet tage til andre dele af landet for at få den form for konfirmation. Det er Humanistisk Samfund, der står bag både forberedelse og ceremoni. Humanistiske konfirmationer Siden 2010 har foreningen Humanistisk Samfund arrangeret konfirmationer i Danmark.Sidste år blev 130 danskere humanistisk konfirmeret, i år ventes tallet at lande på 200.



I dag kan man blive humanistisk konfirmeret i Aarhus, København og Ringsted. Fra 2019 bliver Fyn også en mulighed.



Forberedelsen til en humanistisk konfirmation indebærer to hytteture, hvor de unge får undervisning i emner som etik, identitet, seksualitet og livssyn.



Den afsluttende ceremoni består af taler, musik og kreative indslag.



Humanistisk Samfund har eksisteret i 10 år og har cirka 1300 medlemmer. Foreningen arbejder blandt for en adskillelse af kirke og stat. Den forestår navnefest, konfirmation, bryllup og begravelse på et ikke-religiøst grundlag. Fra 2019 kommer de første humaniora-konfirmander på fynsk jord. - Vi oplever en stor efterspørgsel på vores konfirmationer, og vi har haft fynske unge, som har deltaget både i Aarhus og København. Så vi tror, at der er en efterspørgsel på Fyn, som vi gerne vil imødekomme, forklarer forperson ved Humanistisk Samfund, Lone Ree Milkær. En af dem, der har benyttet sig af muligheden, er 15-årige Loke Laustrup fra Svendborg. Sidste år tog han til København for at blive humanistisk konfirmeret. “ Jeg har aldrig rigtig troet på gud, og så syntes jeg, at det var fedt at prøve noget, hvor man i stedet lærte om mennesker. Loke Laustrup, 15 år og fra Svendborg. Humanistisk konfirmeret i 2017. - Jeg blev ikke døbt, da jeg var lille, men havde egentlig altid tænkt, at jeg ville konfirmeres som så mange andre. Men da der var et par år til, så blev jeg i tvivl om, hvad jeg ville, siger Loke Laustrup. Hans far viste ham en video fra en af de hytteture, som Humanistisk Samfund bruger som konfirmationsforberedelse. Så blev han overbevist. - For mig handlede det om at prøve noget nyt. Jeg har aldrig rigtig troet på gud, og så syntes jeg, at det var fedt at prøve noget, hvor man i stedet lærte om mennesker, siger Loke Laustrup.

Ny slags ceremonier

Fremkomsten af de humanistiske konfirmationer hænger sammen med, at unge mennesker ikke længere finder religion afgørende for at træde ind i de voksnes rækker. Det mener i hvert fald forsker i religionssociologi ved Aarhus Universitet, Henrik Reintoft Christensen. - Der er mange unge, der lader sig konfirmere (kristent, red.) på grund af festen, traditionen, og den markering, som konfirmationen er et udtryk for. Ikke på grund af det religiøse aspekt, siger han. Henrik Reintoft Christensen bider mærke i, at også de kristne konfirmations-ceremonier ofte har et andet udtryk end det traditionelle: - Vi hører i stigende grad historier om præster, der rapper, danser eller på anden måde giver konfirmationsceremonien et ekstra element. Så der er måske nogle forandringer i gang på den front, siger forskeren.

Man gør, som man vil

Fra 2006 til 2017 er andelen af unge, der vælger at blive kristent konfirmeret, faldet med otte procent. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Også på Fyn har tallet været faldende, men kun svagt. Og netop det jævne niveau bemærker biskop ved Fyens Stift, Tine Lindhardt: - Vi ligger stabilt på omkring 70 procent på Fyn. Det synes jeg faktisk, er et højt tal. Det er rigtig glædeligt, at mere end to tredjedele ønsker den kirkelige konfirmation, siger hun. Biskoppen understreger, at de unge skal gøre, som de vil, når de er i konfirmationsalderen. Hun forholder sig ikke til, om humanistiske konfirmationer er godt eller skidt, men påpeger, at der faktisk er flere ligheder mellem den type konfirmation og den kirkelige: - Kristendommen handler jo også om at finde ud af, hvad det vil sige at være et menneske. Hvad der er vigtigt, altså om fællesskab, ansvar, kærlighed, håb og fortvivlelse. Alle de ting bliver der talt meget om i konfirmandundervisningen, som jo i meget høj grad også er en dannelse, siger Tine Lindhardt.

Vil blive mere udbredt