Læserbrev: Her i skrivende stund er der vist mange, der har det ligesom jeg, og som Steen St. Blicher skrev: Inderligt jeg længes efter vår, men vinteren strenges, atter vinden om til nord.

Men bare rolig. Den gamle skovløber hjemme i Heldager sagde, at skoven er grøn anden fredag i maj, det er den 11. maj, så der skal komme noget godt forårsvejr nu. De gamle gartnere, som jeg lyttede til, sagde ingen gartner, med respekt for sig selv, sælger udplantningsplanter før omkring 18 maj, porrer og selleri omkring 1. juni og agurkplanter grundlovsdag. Det kan godt være, at når man kommer ud i sit drivhus ved middagstid, at det er dejlig varmt, men sæt dig derud i morgen tidlig ved tre-fire tiden, hvis du kan sidde der en halv time uden at fryse, er det tid til agurker, for natten mellem 23. og 24. april har det kun en gang i de 50 år, jeg har drevet gartneri, ikke været nattefrost, og det er da ærgerligt, når rødderne bliver slået på agurkerne, eller når man skal til at grave porrer og selleri op, at hver anden eller en trediedel er stokløbere. Supermarkederne er allerede i gang med at sælge planter, men hvad forstand har bønder på agurkesalat. Vent til det er tiden.

Vores nye unge borgmester sagde forleden, at han ikke brød sig om tigre, så har han to muligheder, han kan gøre lige som i Osvald Helmuts monolog knipse med fingrene, en siger til ham, her er jo ingen tigre, hvorefter svaret lyder, der kan du se; det virker. Eller gøre som Gentoftes borgmester, i din alder kan du sagtens nå at holde 25 årsjubilæum på posten, da nogen af hans bysbørn blev spurgt, havde de faktisk alle samme svar "han holder ord, og slår ikke større brød op end han kan bage", de ord kan de kommunale politikere og folketingsmedlemmer, der farer ud og ind mellem rækkerne, som en flok forvildede fasankyllinger i en roemark, også roligt tage til sig, det ville klæde dem.

God vår.