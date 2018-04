Debat: En mand af mod

Læserbrev: Stor tak til Bent Aalbæk-Nielsen for et sagligt og relevant læserbrev i Fyns Amts Avis den 12. april som kommentar til chefredaktør Carsten Olsens leder "Frastødende symbolpolitik" i Fyns Amts Avis den 8. april.

Når en chefredaktør på Fyns Amts Avis er uvidende må læserne jo reagere, og det er modigt gjort af Bent Aalbæk-Nielsen. Han tør stå frem med holdninger, som mange af avisens læsere deler.

Og hvad uvidenhed om islam angår, så kan jeg kun anbefale Carsten Olsen (og andre) at læse bogen "Sharialov for ikke-muslimer". Denne bog er skrevet af professor dr. Bill Warner fra Tennessee i USA. Dr. Bill Warner har i årtier studeret islam, og i sin bog redegør han for den politiske side af islam, som er sharia-loven alle muslimer skal overholde. Islam bygger ikke på demokrati, islam tillader ikke religionsfrihed, islam anerkender ikke kvinden som ligeværdig med manden, islam foragter homoseksuelle, jøder og kristne. Omskæring af drengebørn er ligeledes en del af sharia. Sharia-loven dikterer hvad en muslim må indtage af føde og hvordan kvinder må gå klædt. Islam er som også Bent Aalbæk-Nielsen skriver en ideologi - ja, det er endda en totalitær ideologi, der bygger på sharia. Når en muslimsk kvinde bærer slør, burka, eller niqab signalerer hun, at hun adlyder loven sharia, der ikke kan underlægges nogen anden lov. Det vil sige den islamiske sharia er den højeste lov i verden og alle andre love skal underkaste sig denne.

Carsten Olsen taler om religionsforskrækkelse. Ja, vi er mange, der frygter islam, og vi er mange, der med rette frygter, at ikke alle politikere kan se faren ved islam. Men tak til de politikere, der er ved at vågne op.