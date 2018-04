Langeland: Flink. Flinkere. Flinkest.

Virksomhedsejer Kristine Karlshøj er indehaver af den flinkeste af alle enkeltmandsvirksomheder i Langeland Kommune. Kristine Karlshøj arbejder med medarbejdertrivsel og lederuddannelser i hele Danmark gennem sit firma, konsulentvirksomheden Mirakel VIP.

Ifølge en pressemeddelelse fra Dineo Regnskab er kåringen som den flinkeste baseret på bedømmelser fra de virksomheder, som Kristine Karlshøjs virksomhed har handlet hos.

- At være Langeland Kommunes flinkeste enkeltmandsvirksomhed er virkelig sejt. Langeland er et rart sted at drive egen virksomhed, så det motiverer mig meget, at der er fokus på de mindre virksomheders evne til samarbejde, siger Kristine Karlshøj, hvis virksomhed har hjemme i kontorfællesskabet NOW Huset i Tullebølle.

Bedømmelsen giver en plads på Flinke-Listen, som består af danske virksomheder og organisationer, som er behagelige at arbejde sammen med og betaler deres regninger til tiden.

Kristine Karlshøj er ikke alene på listen. Lige nu er fem virksomheder i Langeland Kommune repræsenteret på Flinke-Listen, og flere er sandsynligvis på vej. De har bare endnu ikke fået nok bedømmelser. /EXP