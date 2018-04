Søndag 22. april slår Golfklubben Lillebælt dørene op for Golfens Dag. Alle er velkomne til at prøve.

Middelfart: Folk med lyst til at prøve kræfter med jern og køller bør slå et slag inden for hos Golfklubben Lillebælt, søndag 22. april. Her kan nysgerrige få et indblik i, hvordan man spiller golf, og prøve at slå til en golfbold på Golfens Dag

Det er blot at møde ind klokken 9.45 i golfklubben i gården ved sekretariatet. Et kvarter senere byder klubben på to timers undervisning ved klubbens pro, Søren Max Nielsen. Det sker på drivingrange, hvor grundelementer for slag og teknik gennemgås. Golfudstyr i form af jern, køller og bolde lånes.

Efter fælles instruktion får alle mulighed for at afprøve færdighederne på par 3-banen, hvor nogle at klubbens medlemmer vil deltage med råd og vejledning.

Golfens Dag arrangeres af Dansk Golf Union i samarbejde med landets golfklubber. Golf er i dag den største sportsgren for folk over 25 år og dyrkes af over 150.000 danskere i alle aldre. Dansk Golf Union står bag en undersøgelse, som afslører, at en golfspiller går over 11.000 skridt på en golfrunde. At de lægger år til deres liv når de spiller golf og er aktive i længere tid end andre idrætsudøvere. /EXP