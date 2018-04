Middelfart: Børnehjælpsdagens Lillebror Lotteri er nu på gaden. I Middelfart kommune kan man indtil videre købe de velgørende skrabelodder hos unge fra STU Middelfart, men Børnehjælpsdagen opfordrer flere lokale sælgere til at melde sig.

Børnehjælpsdagen peger på, at flere lokale foreninger, idrætsklubber eller skoleklasser kan få glæde af lotteriets gode indtjeningsmuligheder. Således støtter man lokale skole- og foreningsbørn, som tjener 8,50 kroner for hvert solgt Lillebror Lod til 20 kroner. Overskuddet fra salget går til arbejdet for anbragte børn og udsatte unge i Danmark.Tilmelding kan ske fra 15. marts til 28. maj over bhd.dk/lotterier. Det koster ikke noget at bestille lodder. /EXP