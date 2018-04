Middelfart: Skærtorsdag fik vi den triste meddelelse at Jan Clausen var død af hjertestop efter kort tids sygdom. Flaget gik på halv stang hos Stark Middelfart.

Jan Clausen har været hos Stark i to årtier og var en dygtig og stabil medarbejder. Han var vellidt af kunder og kollegaer, og man gik aldrig forgæves til Jan. Han var altid klar med en hjælpende hånd, og kunderne var sikre på, at hos Jan fik de altid den bedste betjening. Han var fagligt dygtig, og ingen opgave var for stor eller lille for ham. Han satte kundebetjening meget højt.

Vi kommer til at savne Jan, og ikke mindst hans fine form for humor og hans altid kvikke bemærkninger og gode humør.

Vores tanker går også til hans to søstre, som har mistet en dejlig bror.

Kollegaerne hos Stark Middelfart.