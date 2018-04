Debat: Vi skal stoppe kriminelle netværk, der tjener penge på at få folk gift i Danmark

Politiet konstaterede i 2017 ved et tilfældigt opslag i international database, at et fransk udstedt Schengen-visum tilhørende en mand fra Bangladesh allerede i 2016 var udstedt til en kvinde. Ved kontakt til Ærø Kommune blev det oplyst, at manden var blevet viet to timer tidligere og allerede havde forladt øen.

Det er et af de eksempler, man kan læse i en ny rapport fra Rigspolitiet, som har undersøgt, hvad der er op og ned med hensyn til proformaægteskaber. Og konklusionen er klar - der er mennesker fra lande uden for EU, der bruger Danmark til at gifte sig med EU-borgere for at få adgang til EU. Og endnu mere bekymrende: Det er kriminelle netværk, der er med til at organisere trafikken.

Jeg håber, at alle, der interesserer sig for sagen, vil læse rapporten med omhu, så vi kan få lidt sund balance i debatten. For jo - vi skal da bevare den gode bryllupsturisme, der trives på Ærø og i andre dele af vores smukke land. Men nej - vi skal ikke være bagdør til EU og skabe grobund for, at kriminelle netværk tjener penge på at skaffe desperate mennesker fra lande uden for EU adgang til EU. Penge, som ofrene ofte skal betale tilbage ved at arbejde for de kriminelle, som det også er beskrevet i rapporten.

Vi ved af gode grunde ikke præcist, hvor stort omfanget af denne trafik er. Men at Ærø Kommune blot ved at kaste et blik på parrene kan konstatere, at næsten 2 procent er proformaægteskaber, siger vel lidt om omfanget. Uanset om det er 2, 5, 10 eller 20 procent, der misbruger systemet, skal det stoppes, og derfor vil regeringen indføre et forbud mod at indgå ægteskab, hvis det kun handler om at skaffe sig ophold i EU. Men et forbud alene skræmmer ikke kriminelle netværk, der er dybt professionelle og ikke skyr nogen midler. Derfor skal vi have en specialiseret enhed, der har de rigtige kompetencer og det rigtige udstyr til reelt at stoppe proformaægteskaberne. Jeg er sikker på, at der sidder dygtige folk i nogle kommuner, der godt kunne fange en del af svindlerne, men mon ikke de kriminelle netværk hurtigt vil finde og flytte deres trafik til de kommuner, der har få sager og derfor ikke de nødvendige ressourcer til at stoppe proformaægteskaberne.

Derfor har vi brug for, at alle ansøgerne bliver behandlet ens og grundigt - men det er bestemt ikke ensbetydende med endeløst bureaukrati. De reelle par vil fortsat kunne rejse direkte til smukke Ærø for at blive gift, og den eneste forskel vil være, at de har tastet en anden e-mail-adresse, da de sendte deres ansøgning. Den store forskel vil være, at vi lukker døren for de kriminelle. Dermed sikrer vi også, at alle de mange udlændinge, der gerne vil giftes i en smuk ramme på for eksempel Ærø også kan blive det i fremtiden.