Helt ekstraordinært har Smadremanden sagt ja til et interview, inden han tager på turné med Zirkus Nemo. Vi advarer mod voldsom sprogbrug og trusler i kø.

- For helvede, din dumme journalist. Du har kraftedme ikke nogen hjerne. Du sidder bare der i dit sorte tøj og tror, du er så helvedes smart. Nej, jeg gider sgu snart ikke snakke mere med dig. Sådan. Så er dét li'som på plads. Foran mig har jeg Smadremanden. Danmarks mest berygtede og mest bandende cirkusartist - og (næsten) fast inventar i Zirkus Nemo. Smadremanden Hedder egentlig Erik Bo Nielsen. Er født i Otterup på Nordfyn og har hele sit liv boet i byen.Har aldrig kendt sin far. Voksede op hos sin mor, indtil han som ni-årig flyttede hjemmefra, fordi hun ikke længere kunne styre ham.



Begyndte som 14-årig at optræde som Smadremanden. Blev samtidig optaget i The International Smashing Society og udnævnt til international ambassadør.



Havde en overgang et vvs-firma, men opgav det for at hellige sig karrieren som smadremand. Optræder i dag over hele landet.



Har jævnligt været engageret af Zirkus Nemo, første gang i 2010.



Ugift. Holder meget af "kællinger", men giftermål - nej.



I øvrigt påstås det, at der under Smadremandens paryk gemmer sig en Søren Østergaard. Han ligner sig selv. Hår så fedtet, at selv Johnny Madsen må blive misundelig. Tænderne, der tydeligt viser, at ingen tandlæge har turdet nærme sig. Den uundværlige, hvide netundertrøje, de skidenbrune skindbukser og sokker i sandalerne. Plus ikke mindst sproget. Syngende fynsk - og hvis du forbinder dialekten med poesi, bliver det hurtigt afkræftet, når bandeord og trusler fyger ud af munden på den lidt korpulente mand. Zirkus Nemo på turné Zirkus Nemos turnéplan for 2018 ser således ud:Horsens, Langelinie: 18.-21. april



Haderslev, Cirkuspladsen på Sydhavnen: 24.-28. april



Esbjerg, Gryden: 1.-5. maj



Herning, P-Vest, Vardevej 1: 8.-12. maj



Viborg, Cirkuspladsen, Fabrikvej: 15.-19. maj



Aalborg, Fjordmarken: 22.-26. maj



Randers, Brotoften: 29. maj-2. juni



Aarhus, Tangkrogen: 5. -30. juni



Middelfart, Lillebæltshalvøen 3.-7. juli



Svendborg, Christiansminde: 10.-21. juli



Vordingborg, Cirkuspladsen, Færgegaardsvej: 24.-28. juli



Nykøbing Sjælland, Boldbanen: 31. juli-4. august



København, Charlottenlund Fort: 7. august-1. september



Odense, Dyrskuepladsen: 4.-15. september



Spilletiderne er tirsdag-fredag kl. 19.30, lørdag kl. 16.00.



Ud over Søren Østergaard i rollerne som bl.a. Bager Jørgen, Kim Tim, Målermanden, Baglænsmanden og Marianne medvirker dukkeførerduoen Cabaret Decadanse, den fransk-cubanske håndstandsduo Duo Solys, jongløren Mario Berousek, hulahopringeren Geraldine Philadelphia samt den russiske rullehjulsartist Konstantin "The Fat Man" Mouraviev. For otte år siden forlod han første gang sit elskede Otterup på Fyn og rejste med Zirkus Nemo en sommersæson, hvor han oplevede bruset fra publikum og en succes, der kom noget bag på zirkusets direktør Søren Østergaard. Den hårdt prøvede chef har siden forsøgt at holde Smadremanden på afstand, men forgæves. Erik Bo Nielsen, som han officielt hedder, er blevet forvist flere gange, men har truet sig tilbage - i sæsonen, som Nemo om få dage tager hul på, endda med "et comeback, der kan både ses og høres". “ Jeg er blevet nødt til at give urimeligt meget plads til den ubehøvlede og usoigneredeSmadremanden. Han har åbenbart en for mig ubegribeligt stor fanskare, der har krævetat se mere til ham i år. Det er naturligvis steget ham til hovedet, så nu har han ogsåtænkt sig at tage sin utålelige smadrehund Pløk med i manegen. Søren Østergaard Af frygt for repressalier udtaler Søren Østergaard sig kun nødigt om, hvad der er sket. Men helt ekstraordinært har Smadremanden selv sagt ja til et interview til avisen Danmark. - Det kan da for helvede ikke være værre end at optræde i en rådden zirkusmanege, konstaterer han.

Det er mig, folk vil ha'

- Hvordan har du overtalt Søren Østergaard til, at du kan vende tilbage? - Søren Østergaard - den lille lort. Men han er jo ikke dummere, end han ved, hvor pengene ligger. Han ved jo godt, det er mig, folk spørger efter. Så at jeg sku' ha' overtalt ham - nej, det er ham, der har måttet overtale mig. Hans zirkus lever jo af, at jeg er med. Du ka' jo bare gå ind på Facebook eller hvad det lort nu hedder. Det er mig, folk vil ha'. - Men jeg gør det med glæde. Altså, jeg skal selvfølgelig ha' flere penge. Osse fordi turneen skal starte i Horsens. Kulturby - rend mig. Lortekultur. Lorteby. Det kan ikke gå hurtigt nok med at komme væk. - Det er jo også i Horsens, Vestre Fængsel ligger. Dér, hvor Olsen Banden slipper ud... - Men fængslet i Horsens hedder Statsfængslet, og det er Vridsløselille, Egon Olsen forlader... - Nu ska' du kraftedme ikke komme for godt i gang. Det er Vestre Fængsel, og det ligger her i Horsens. Du ved sgu ingenting. Lorte-journalist. Så sidder du der med din blok og fjerpen. Hvorfor helvede bruger du ikke båndoptager? Man sku' kraftedme ikke tro, du er journalist. Du har vel ikke engang fundet på spørgsmålene selv...

17 bånd med "Lykkehjulet"

- På Zirkus Nemos hjemmeside skriver Søren Østergaard, at du kommer med en optræden, der kan "både ses og høres". Kan du løfte lidt af sløret for, hvad det indebærer? - Løfte sløret. Hvad mener du? Selvfølgelig kan jeg ses og høres. Tror du for helvede, tilskuerne er både blinde og døve. Jeg kommer med en ny, stor performance. Med overraskelser. Og jeg har min hund med... Smadremanden bliver tavs et øjeblik. Ordet "hund" får ham overraskende til helt at ændre ansigtsudtryk. Der kommer en blidhed i trækkene. - Ja, det rører mig, siger han. Der kommer en lille øjenkrog-tåre. For Pløk, som hunden hedder, har fået en helt særlig plads i Smadremandens hjerte. - Vil du ha' historien om, hvordan jeg fik Pløk? Jeg sad hjemme i Otterup og så "Lykkehjulet" - ja, jeg har optaget alle udsendelserne på vhs-bånd. Jeg har 17 bånd med Bengt Burg og Carina. Så jeg sidder og gætter med, og så banker det på døren. Hvem helvede forstyrrer mig midt i "Lykkehjulet", tænker jeg, men jeg går alligevel ud og lukker op. Og så er der ikke no'en. Ingenting. Indtil jeg kommer til at kigge ned på dørtrinet - og så sidder Pløk dér. Igen bliver Smadremanden blød i stemmen. - Ja, jeg bliver grebet af det. For så siger hunden: "Må jeg godt komme ind?" - Hunden siger? Hunde kan ikke tale! - For helvede, din dumme journalist. Du har kraftedme ikke nogen hjerne. Pløk er en talende hund. Eller var en talende hund. For jeg blev jo overrasket og siger: "Hvad sagde du?". Men Pløk sagde ikke noget og har ikke sagt noget siden. Han løb bare ind og satte sig op i sofaen og så lykkelig ud.

Pølsemix uden pølser

Så Pløk skal selvfølgelig med i manegen i Zirkus Nemo. For hunden kan lave alt. - Her i januar havde jeg nogle job i Rødovre Centret, og Pløk var med. Han gik på line. Og lavede saltomortaler på linen... - Er det noget, du har lært ham? - For helvede, hvornår fatter du det. Bonderøv. Jeg har selvfølgelig trænet ham. Jeg har et dyre-gén. Men det vidste du nok ikke. - Jeg har også mødt en ko - den døde. Jeg ku' se det på den. Den døde lige for øjnene af mig. - Den blev vel skræmt af at se dig! - Nej, dyr elsker mig. Den døde bare. Det er derfor, jeg ikke har drukket mælk siden, siger Smadremanden og indrømmer i samme åndedrag, at han også er blevet vegetar: - Jeg havde et marsvin. Det blev kørt ned af en mejetærsker. Det var godt splattet ud. Da jeg tog det op, fik jeg masser af blod på undertrøjen. Det er derfor, jeg er begyndt at bruge netundertrøje. På den kan blodet ikke ses. - Samtidig blev jeg vegetar. Så når jeg nu spiser pølsemix i grillen i Otterup, så er det uden pølser... Jeg spiser kun brød til.

Sådan noget religiøst noget

Brød! Smadremanden stivner et øjeblik. For ingen fortalte ham på forhånd, at hans evige rival, Bager Jørgen, igen er med i Zirkus Nemo. - Det lille, selvoptagede møgdyr. Hvem helvede gider se på ham og hans gamle, tørre wienerbrød. Det er mig, folk vil se... - Men du undgår jo ikke at være sammen med ham stort set hver dag i et halvt år? - Det er også derfor, jeg ikke bor her i zirkus'et. Jeg bor på bed & breakfast i hver by. Jeg vil ikke sige hvor, for så kommer alle kællingerne bare rendende. Ja, du ved sikkert ikke, hvad bed & breakfast er. Bed - det er vist sådan noget religiøst noget. Og breakfast... - Det betyder morgenmad... - For helvede, din store idiot. Det ved jeg godt. Du behøver ikke oversætte for mig. Tror du, jeg er dum. Jeg ved godt, man spiser morgenmad i de her bed & breakfast. Fin morgenmad. Der er franskbrød og... Og... Og... Ja, det er fint.

Vi smadrede smørpakker

Men tilbage til Otterup. Smadremanden flytter næppe nogensinde derfra. - Der er et fantastisk sammenhold i byen, siger han. - Og du har ikke smadret det hele? - Nej, for helvede. Godt nok begyndte jeg allerede som barn at smadre, men det var i stedet for at være spejder. Vi var Grøn-smadrerne under Frivilligt Smadre Forbund. Vi smadrede smørpakker. Ja, altså ikke de almindelige pakker smør, men de små portionspakker. Vi var jo ikke ret store, så vi troede, det var rigtige smørpakker. Vi pakkede dem ud og smadrede smørret med knytnæver. - Senere gik du jo over til kokosboller, og jeg husker fra en af dine optrædender i Zirkus Nemo, at du måtte opgive at smadre en af bollerne... - Hvad helvede er det, du antyder. Jeg smadrer kokosboller, og jeg smadrer dem alle sammen... - Men vi kunne tydeligt se, at en af dem havde du ikke kræfter til at smadre... - Nu skal jeg sige dig noget, din lille journalist-røv. Du skal ikke bilde folk ind, jeg ikke kan smadre en kokosbolle. Jeg kan kraftedme hente en kokosbolle lige her og nu og smadre lige i fjæset på dig. Typisk journalist. I borer altid i det, og så tror I aldrig på folk. I forstår ikke sådan no'en som mig. Her kommer jeg og tilbyder hele verden kærlighed, og så får jeg bare lort i hovedet.

Almindelig dansk sprogtone

- Når du ikke turnerer med Zirkus Nemo, hvad får du så dagen til at gå med? - Så sidder jeg derhjemme og ser "Lykkehjulet". Og funderer over livet. Det er, fordi jeg er ved at skrive mine erindringer. Det bli'r et stort værk på 500-600 sider. For der er meget at fortælle. Jeg er jo for eksempel aktiv i Ollerups borgerforening. Og jeg er ved at søge ind i byrådet. Senere går jeg efter en plads i Folketinget og statsministerposten... - Okay. Hvilket parti stiller du op for? - Jeg stiller for helvede ikke op for noget lorteparti. Jeg laver mit eget parti, Smadrepartiet. Vi starter en ny bevægelse! - Og når du så bliver statsminister, smadrer du så Putin? - Nu må du kraftedme holde op med alle dine spørgsmål. Jeg smadrer ikke Putin. Jo, måske lidt. Men jeg gider ikke snakke politik, når vi nu snakker om Otterup. Hvem helvede betaler dig for at være så blæst i hovedet? Jeg gider sgu ikke mere. Hvis du kalder det her et interview... Det er kraftedme et forhør. Og så rejser Smadremanden sig og slutter af med en fuckfinger og en afskedssalut: - Jeg smadrer sgu jer alle sammen. Dig og din avis. Rend mig. Du kan fandme bare skrive, hvad du har lyst til. Det gør du jo alligevel... Smadremanden er forsvundet bag teltdugen.

