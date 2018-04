Brobyværk: Der er både kommet nyt tag, nye gulve, nye døre og vinduer og nye lofter samt nye VVS- og el-installationer. Tandlægebygningen på Pontoppidansvej 7 i Brobyværk har i den grad fået en overhaling.

Bygningen har ellers stået tom, siden børnetandplejen lukkede for nogle år tilbage. Men nu skal der igen kigges på tænder i de nyrenoverede lokaler, som tandlæge og klinikejer Jennifer Le-Kure købte af Faaborg-Midtfyn Kommune i 2017.

I februar rykkede hun sin klinik fra Saksenballe 5 i Nr. Broby til de nyrenoverede lokaler i Brobyværk.

- Vi har fået en tidssvarende og energibesparende klinik, og vi har fået mulighed for at tilbyde patienterne nogle mere moderne behandlingsmetoder, fortæller Jennifer Le-Kure, som blandt andet henviser til, at patienterne fremadrettet vil have mulighed for at følge med i behandlingen undervejs på en skærm.

Derudover er der nu fire behandlingsrum i stedet for to, bedre parkeringsforhold samt mere handicapvenlige adgangsforhold.